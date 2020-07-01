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Поправки в Конституцию ,  
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Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

В электронном голосовании приняли участие более 1 млн избирателей из Москвы и Нижегородской области. В обоих субъектах большинство проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве завершилась расшифровка данных онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. За проголосовали 62,33%, против — 37,67%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба.

Также данные онлайн-голосования есть и по Нижегородской области, где за поправки проголосовали 59,69%, против — 40,31%.

По данным штаба по наблюдению за голосованием, на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 оказались жителями столицы. Финальная явка на электронное голосование составила 93,02% (в итоге было выдано 1 107 648 бюллетеней, принято — 1 090 211).

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля. Онлайн-голосование было доступно только жителям Москвы и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня.

В ходе онлайн-голосования произошло несколько инцидентов. Так, 25 июня, в работе сайта, на котором проходило дистанционное электронное голосование (ДЭГ), произошел кратковременный сбой. В ЦИК его объяснили одновременным подключением большого числа избирателей.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

27 июня хакерской атаке подверглась система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко. По словам последнего, «атака на блокчейн была зафиксирована в 21:12 мск через ноду наблюдателя», после чего был введен «режим повышенной безопасности».

Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень.

Кроме того, 26 июня DDoS-атаке подвергся сайт Центральной избирательной комиссии. Атака оказалась не очень мощной, сайт сохранил доступность и работоспособность.

Автор: Михаил Юшков
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