Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

В электронном голосовании приняли участие более 1 млн избирателей из Москвы и Нижегородской области. В обоих субъектах большинство проголосовали за внесение поправок в Конституцию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве завершилась расшифровка данных онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. За проголосовали 62,33%, против — 37,67%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба.

Также данные онлайн-голосования есть и по Нижегородской области, где за поправки проголосовали 59,69%, против — 40,31%.

По данным штаба по наблюдению за голосованием, на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 оказались жителями столицы. Финальная явка на электронное голосование составила 93,02% (в итоге было выдано 1 107 648 бюллетеней, принято — 1 090 211).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля. Онлайн-голосование было доступно только жителям Москвы и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня.