Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%. Информация выводится на табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.

В Московской области на участки к этому времени пришли 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%. В Крыму проголосовали 74,91%.

Ранее Центризбирком сообщал, что общая явка по стране к 16:40 мск составила 62,84% от общего числа избирателей.

Лидерами по явке стали Республика Тыва, Чечня, Башкирия и Кемеровская область — во всех этих регионах на участки пришли более 80% от общего числа избирателей. Наименее активно голосовали в Мурманской области (36,18%) и Карелии (37,08%).