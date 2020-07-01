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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%. Информация выводится на табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.

В Московской области на участки к этому времени пришли 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%. В Крыму проголосовали 74,91%.

Ранее Центризбирком сообщал, что общая явка по стране к 16:40 мск составила 62,84% от общего числа избирателей.

Лидерами по явке стали Республика Тыва, Чечня, Башкирия и Кемеровская область — во всех этих регионах на участки пришли более 80% от общего числа избирателей. Наименее активно голосовали в Мурманской области (36,18%) и Карелии (37,08%).

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По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, высокой явки удалось добиться за счет того, что россияне могли голосовать на протяжении недели в удобные для них дни.

Первичные данные обработки чуть более 1% бюллетеней на Дальнем Востоке, где голосование уже завершилось, говорят, что большинство избирателей поддержали поправки в Конституцию. За проголосовали 72,98%, против — 25,91%.

В Еврейской автономной области число поддержавших поправки превысило 80%. На Сахалине к 15:15 мск обработали 27,62% протоколов. Предварительные итоги показали, что 74,02% жителей острова одобрили изменение Основного закона.

Теги: явка, Москва, голосование
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