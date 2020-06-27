В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Там утверждают, что система справилась с нападением. Перерыва в голосовании не было

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

По словам последнего, «атака на блокчейн была зафиксирована в 21:12 мск через ноду наблюдателя», после чего был введен «режим повышенной безопасности».

«Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн, », — заверил Костырко.

Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень.