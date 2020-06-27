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Поправки в Конституцию ,  
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В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Там утверждают, что система справилась с нападением. Перерыва в голосовании не было
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

По словам последнего, «атака на блокчейн была зафиксирована в 21:12 мск через ноду наблюдателя», после чего был введен «режим повышенной безопасности».

«Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн, », — заверил Костырко.

Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня. Там сообщили, что серьезных проблем DDos-атака не вызвала, а сам портал был доступен и функционировал нормально.

25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, в работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), произошел кратковременный сбой. Как пояснил тогда член ЦИК Антон Лопатин, причиной сбоя стало одновременное подключение большого числа пользователей из Москвы и Нижегородской области (именно в этих двух регионах разрешено ДЭГ).

По данным на 27 июня в голосовании по поправкам в Конституцию (без учета ДЭГ) приняли участи 19,4% граждан. Что касается электронного голосования, то в нем приняли участие более 800 тыс. человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: голосование, хакеры
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