Явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60%

Наибольшая явка наблюдается в Чечне и Туве, где проголосовали более 88% избирателей. В Москве к обеду явка составила 45,81%, в Санкт-Петербурге — 62,17%

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней по всей стране превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные, которые выводятся на табло в информационном центре ЦИК.

По состоянию на 14:50 мск, явка составила 60,16% от общего количества избирателей. Наибольшая явка наблюдается в Чечне, Туве, Кемеровской области и Башкирии, в этих регионах на избирательные участки пришли более 80% избирателей.

По данным на 14:00 мск, в Чеченской республике проголосовали 88,71%, в Туве — 88,25%, в Кемеровской области — 84,82%, в Башкирии — 82,26%.

Наименьшее число проголосовавших от общего числа избирателей наблюдается в Мурманской области (36,18%) и Карелии (37,08%).