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Поправки в Конституцию ,  
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Явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60%

Наибольшая явка наблюдается в Чечне и Туве, где проголосовали более 88% избирателей. В Москве к обеду явка составила 45,81%, в Санкт-Петербурге — 62,17%

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней по всей стране превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные, которые выводятся на табло в информационном центре ЦИК.

По состоянию на 14:50 мск, явка составила 60,16% от общего количества избирателей. Наибольшая явка наблюдается в Чечне, Туве, Кемеровской области и Башкирии, в этих регионах на избирательные участки пришли более 80% избирателей.

По данным на 14:00 мск, в Чеченской республике проголосовали 88,71%, в Туве — 88,25%, в Кемеровской области — 84,82%, в Башкирии — 82,26%.

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Наименьшее число проголосовавших от общего числа избирателей наблюдается в Мурманской области (36,18%) и Карелии (37,08%).

В Москве к 14:00 явка избирателей составила 45,81%, а в Санкт-Петербурге — 62,17%.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилов заявила, что явка на голосование оказалась высокой. Этого удалось добиться благодаря возможности проголосовать в течение нескольких дней, что стало удобным для россиян, отметила она.

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Электронное голосование, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде, завершилось накануне, 30 июня. Итоговая явка на нем составила 93,02%.

Автор: Михаил Юшков
Теги: поправки в Конституцию, голосование, явка избирателей
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