ЦИК назвала регион с наибольшей явкой на голосовании по поправкам

Избирательный участок в Чеченской Республике (Фото: МЧС России)

Регионом, где больше всего местных жителей проголосовали по поправкам к Конституции, стала Чечня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Явка в Чечне на утро 1 июля составила 85,89%.

Следом за ней идут Республика Тыва (84,11%), Кемеровская (78,05%) и Брянская (76,19%) области. Меньше всего человек пришли на голосование в Хабаровском крае, где свое отношение к поправкам высказали 29,47% избирателей. Низкую явку также отметили в Иркутской области (30,31%) и в Карелии (34,08%).

В Московской области явка выросла до 62,49%.