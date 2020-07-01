Явка на голосовании по Конституции превысила 55%

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Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней по всей стране превысила 55%, сообщается в Telegram-канале ЦИК России. По состоянию на 10:00 мск 1 июля, она составила 55,27%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что сегодняшний день в стране объявлен нерабочим, поэтому «каждый, кто еще не успел проголосовать, может прийти в удобное время на избирательный участок и отдать свой голос».

По данным Общественной палаты, сейчас процесс голосования контролируют более 526 тыс. наблюдателей, добавила она.

Высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, оказалась удобной для россиян, заявила Памфилова журналистам, передает ТАСС.

В Москве явка за шесть дней составила 42,37%, в Московской области — 61,41%, в Санкт-Петербурге — 59,22%, в Крыму — 68,74%, передает «Интерфакс».