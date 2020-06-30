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Финальная явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 93%

По словам Собянина, высокую явку можно объяснить тем, что многие жители Москвы живут не там, где прописаны, и не хотели ехать на свой избирательный участок. Также многие летом находятся на даче или в отпуске, добавил он
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Итоговая явка на нем составила 93,02%, следует из данных, приведенных на официальной странице для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования. Всего было выдано 1 107 648 бюллетеней, из них принято 1 090 211.

Памфилова отметила, что ЦИК в будущем планирует расширить электронное голосование и на другие регионы. «Вы знаете, мы дальше будем продолжать эту работу. <...> Идет огромное количество обращений в ЦИК, и, оказывается, очень многие из регионов хотели бы проголосовать именно так. И они жалуются: почему мы не можем сделать это сейчас? Поэтому уже деваться некуда, нам придется этим заниматься и после общероссийского голосования, поскольку вдруг оказалась такая большая потребность», — пояснила она.

В то же время традиционное голосование, по словам Памфиловой, «никуда не денется». «Все равно большинство будет так голосовать, но наряду с ним [нужно] дать людям возможность выбрать то, что им удобно», — отметила она.

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время голосования были «хакерские попытки» и провокации, однако они на волеизъявление «никак не повлияли».

Столь же высокая явка на электронном голосовании, по его мнению, вызвана несколькими причинами. В частности, многие москвичи проживают не там, где зарегистрированы, и не хотят ехать на свой избирательный участок, который зачастую находится на другом конце города, отметил Собянин. Также многие летом отправляются на дачу или в отпуск, а кто-то на фоне распространения коронавируса попросту «психологически» не хотел идти на избирательный участок, добавил он.

В то же время те люди, которые зарегистрировались на онлайн-голосование, «активно сделали несколько действий», отметил мэр. «Это как купить билет на трамвай и не поехать. Конечно, вы купили билет на трамвай и поехали. Так и зарегистрировались на электронном голосовании, соответственно, проголосовали. Поэтому высокая явка», — сказал Собянин, добавив что «на самом деле регистрация и явка — это практически идентичные вещи».

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно началось 25 июня и завершится 1 июля.

Проголосовать онлайн могли жители только двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Окончание онлайн-голосования на день раньше того, что проходит в традиционном формате, Памфилова объяснила необходимостью подсчитать голоса и сверить списки проголосовавших.

«В основном это замечательные, активные граждане, но, конечно, так бывает — в семье не без урода. Кто-то пытается или попытался проголосовать и так и так, проверить систему на прочность. Поэтому мы и приняли решение, что электронное голосование заканчивается сегодня», — пояснила она.

Авторы: Виктория Полякова, Евгения Кузнецова
Теги: поправки в Конституцию, явка избирателей, электронное голосование
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