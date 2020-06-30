Финальная явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 93%

По словам Собянина, высокую явку можно объяснить тем, что многие жители Москвы живут не там, где прописаны, и не хотели ехать на свой избирательный участок. Также многие летом находятся на даче или в отпуске, добавил он

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В Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Итоговая явка на нем составила 93,02%, следует из данных, приведенных на официальной странице для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования. Всего было выдано 1 107 648 бюллетеней, из них принято 1 090 211.

Памфилова отметила, что ЦИК в будущем планирует расширить электронное голосование и на другие регионы. «Вы знаете, мы дальше будем продолжать эту работу. <...> Идет огромное количество обращений в ЦИК, и, оказывается, очень многие из регионов хотели бы проголосовать именно так. И они жалуются: почему мы не можем сделать это сейчас? Поэтому уже деваться некуда, нам придется этим заниматься и после общероссийского голосования, поскольку вдруг оказалась такая большая потребность», — пояснила она.

В то же время традиционное голосование, по словам Памфиловой, «никуда не денется». «Все равно большинство будет так голосовать, но наряду с ним [нужно] дать людям возможность выбрать то, что им удобно», — отметила она.