Белый дом выпустил официальную версию беседы Трампа с королем Сальманом

В специальном заявлении пресс-служба президента Дональда Трампа объяснила, о чем тот говорил с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. Ранее Трамп заявил, что король согласился с предложение увеличить добычу нефти

Пресс-служба Белого дома выпустила заявление, в котором передала содержание телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей. При этом президент заверил, что король согласился с этим предложением. В официальном заявлении саудовской стороны говорилось, что в ходе телефонного разговора собеседники признали необходимость сохранения стабильности на нефтяном рынке и усилий нефтедобывающих стран, направленных на компенсацию потенциальных потерь.

Позже WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии написала, что королевство не брало на себя обязательство увеличить добычу нефти. По словам собеседника издания, который пожелал остаться анонимным, речь идет скорее о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, чем об твердом обещании сделать это.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что «в ответ на оценку президентом дефицита на нефтяном рынке, король Сальман подтвердил, что королевство сохраняет запасные мощности в 2 млн баррелей в день, которые оно будет разумно использовать, когда это будет необходимо для обеспечения рыночного баланса и стабильности, и в координации со своими партнерами-производителями, реагировать на любые возможные события».