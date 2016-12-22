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Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
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Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
Политика, 16:34
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Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
Договоренность, по словам президента США, была достигнута в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии. Власти королевства подтвердили, что беседа имела место, но слов о согласии на увеличение добычи в их заявлении нет
Дональд Трамп (Фото: Ting Shen / Imago / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы, по словам американского президента, он попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

«Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом [Аль Саудом] и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери», — написал Трамп на своей странице в Twitter, добавив, что король согласился.

В официальном заявлении саудовской стороны, которое приводит Reuters, указывается, что телефонный разговор между Трампом и королем Сальманом Аль Саудом действительно состоялся. В ходе него, как сказано в заявлении, собеседники признали необходимость сохранения стабильности на нефтяном рынке и усилий нефтедобывающих стран, направленных на компенсацию потенциальных потерь.

В то же время, как отмечает агентство, в заявлении ничего не сказано о согласии Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, о чем Трамп сообщил в своем Twitter.

Миллион баррелей: зачем страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти
Бизнес

На прошлой неделе страны ОПЕК+ (страны ОПЕК, а также ряд не входящих в картель государств — производителей нефти, в том числе Россия), договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. С инициативой временного наращивания объемов добычи выступали Россия и Саудовская Аравия. Речь шла о предложении Москвы и Эр-Рияда поднять добычу в третьем квартале 2018 года. Как пояснял министр энерегетики России Александр Новак, «сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Саудовская Аравия , Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
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