Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Договоренность, по словам президента США, была достигнута в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии. Власти королевства подтвердили, что беседа имела место, но слов о согласии на увеличение добычи в их заявлении нет

Дональд Трамп (Фото: Ting Shen / Imago / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы, по словам американского президента, он попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

«Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом [Аль Саудом] и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери», — написал Трамп на своей странице в Twitter, добавив, что король согласился.

В официальном заявлении саудовской стороны, которое приводит Reuters, указывается, что телефонный разговор между Трампом и королем Сальманом Аль Саудом действительно состоялся. В ходе него, как сказано в заявлении, собеседники признали необходимость сохранения стабильности на нефтяном рынке и усилий нефтедобывающих стран, направленных на компенсацию потенциальных потерь.

В то же время, как отмечает агентство, в заявлении ничего не сказано о согласии Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, о чем Трамп сообщил в своем Twitter.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ (страны ОПЕК, а также ряд не входящих в картель государств — производителей нефти, в том числе Россия), договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. С инициативой временного наращивания объемов добычи выступали Россия и Саудовская Аравия. Речь шла о предложении Москвы и Эр-Рияда поднять добычу в третьем квартале 2018 года. Как пояснял министр энерегетики России Александр Новак, «сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны».