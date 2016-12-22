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Миллион баррелей: зачем страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти
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Миллион баррелей: зачем страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти
Бизнес, 19:02
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Миллион баррелей: зачем страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти
ОПЕК и не входящие в картель страны решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн барр. в сутки, чтобы заместить рухнувшую добычу Венесуэлы и будущее снижение добычи в Иране. Россия вернет две трети потерянных объемов
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Добавка в 1 млн барр.

22 и 23 июня 24 страны, в том числе государства, входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), и Россия, на встрече в Вене договорились увеличить общую добычу нефти на 1 млн барр. в сутки.

В конце 2016 года страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, но к маю 2018 года сделка оказалась выполнена на 150% из-за резкого падения добычи нефти в Венесуэле. То есть фактически добыча упала больше, чем договаривались участники сделки.

Решение увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки — это попытка вернуться к первоначальным договоренностям, объяснила ОПЕК. Если нарастить добычу не получится, в сентябре страны могут еще больше ослабить квоты для участников соглашения, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (цитаты по «Интерфаксу»). Если рынку будет «слишком много нефти», участники соглашения, напротив, могут снизить добычу, добавил он.

Дополнительные 1 млн т будут распределяться по странам неравномерно — в большей степени среди тех, кто реально может увеличить добычу, объяснил аль-Фалих. В частности, добычу смогут увеличить Россия (на 200 тыс. барр., то есть на две трети от первоначальных договоренностей), а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, сказал министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи (цитата по «Интерфаксу»). Увеличить добычу примерно на 1 млн барр. в сутки страны смогут уже в течение шести месяцев, в июле добыча участников соглашений может вырасти на 250–400 тыс. барр., отметили аль-Румхи и аль-Фалих.

В итоге добыча нефти России по итогам года может вырасти на 3 млн т нефти — до 550 млн т, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «России 24».

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросла на $2,5, до $75,55 за баррель. Рынок ожидал худшего: Россия предлагала увеличить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, Саудовская Аравия заявляла, что готова к существенному росту, объясняет аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. В дальнейшем цена будет во многом зависеть от добычи в США, уточняет он. Александр Новак заявил, что не ждет сильных колебаний цен после решения о росте добычи.

Будущее ОПЕК+

Все страны соглашения ОПЕК+ должны в сентябре подготовить свои предложения по документу о дальнейших формах сотрудничества после 2018 года, заявил Александр Новак на пресс-конференции по итогам венской встречи. По его словам, на текущем заседании министров стран ОПЕК была представлена концепция такого взаимодействия. «Мы договорились, что к следующей встрече на уровне мониторингового комитета (в сентябре) будут подготовлены предложения всех стран ОПЕК и не ОПЕК по этому документу», — отметил Новак.

Конкуренция с США

За полтора года участники соглашения ОПЕК+ смогли сбалансировать рынок и стабилизировать цены на нефть, то есть цели соглашения были достигнуты, отмечают в своем исследовании «Quo vadis, ОПЕК+?» аналитики Vygon Consulting. Запасы стран ОЭСР снизились на 225 млн барр., до 2,84 млрд барр. нефти, был ликвидирован избыток нефти в 1 млн барр. в сутки, сформировавшийся в 2014–2016 годах.

При этом в марте-апреле 2018 года страны ОПЕК добывали меньше целевого уровня на 1 млн барр. в сутки, отмечают аналитики. Это произошло из-за резкого падения добычи в Венесуэле: еще в январе 2017 года страна добывала 2 млн барр. в сутки, а через год — уже 1,6 млн барр. Ситуация усугубилась после того, как в августе 2017 года США ввели санкции в отношении Венесуэлы и ограничили операции с акциями и долговыми инструментами правительства страны и государственной нефтяной компании PDVSA. США обсуждают и новые санкции в отношении Венесуэлы, направленные на снижение добычи нефти в ней.

Одновременно Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном и запретили своим резидентам и партнерам покупать у страны нефть с ноября 2018 года. В итоге в 2018 году добыча нефти в Венесуэле и Иране продолжит снижаться, делают вывод аналитики Vygon Consulting.

США, напротив, резко увеличивают добычу: в первом квартале 2018 года она увеличилась на 1,7 млн барр. в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,8 млн барр. в сутки (включает традиционную сырую нефть, сланцевую нефть, газоконденсат, сланцевый газоконденсат, жидкое биотопливо). В 2018 году аналитики ожидают рекордный за всю историю нефтяной промышленности США прирост в добыче, на 2 млн барр. в сутки.

Twitter Трампа как сигнал для ОПЕК

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в Вене, что ОПЕК читает и учитывает заявления американского президента Дональда Трампа в Twitter. «Послания в Ttwitter от президента Трампа отражают настроения американских потребителей. Их доля на текущий момент самая большая среди стран — потребителей нефти», — сказал он, напомнив, что Саудовская Аравия экспортирует в США значительные объемы нефти и самые значительные инвестиции в нефтепереработку сделаны в США. «Что касается твитов президента Трампа — да, мы прислушиваемся к ним, но это один из множества сигналов, которые мы получаем», — добавил министр.

При этом он отметил, что твиты Трампа — это все же «один из множества сигналов», которые получает ОПЕК, и решение организации об увеличении добычи не было «продиктовано каким-то шумом из США», а сделано исходя из «собственных интересов» организации.

В пятницу Трамп написал в Twitter: «Надеюсь, ОПЕК увеличит добычу существенно. Нужно продолжать снижать цены!»

Продолжающаяся потеря доли рынка участниками венских договоренностей не могла не вызвать разговоров о необходимости корректировок соглашения ОПЕК+, резюмирует директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Если США продолжат наращивать добычу рекордными темпами, и нефтеэкспортеры — как входящие в ОПЕК, так и нет — также начнут увеличивать добычу, нефтяные котировки могут пойти вниз, рассуждает Андрей Полищук. Но страны ОПЕК готовы к такому — их устраивают цены в диапазоне $60–70 за баррель, оговаривается он.

При этом, если цена на нефть останется в диапазоне $60 за баррель, на курсе рубля такие изменения почти не скажутся: российская валюта из-за бюджетного правила очень слабо реагирует на скачки нефтяных цен, объясняет аналитик.

С ним соглашается главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Россия немного увеличит добычу и экспорт нефти, а бюджет — доход от экспортных пошлин и НДПИ, отмечает он. Но влияние на бюджет с учетом высоких цен на нефть, которым в том числе способствует сделка, будет незначительным, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: ОПЕК , ОПЕК+ , Александр Новак , добыча нефти
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