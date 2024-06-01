 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан заявил о планах Венгрии помешать ЕС вступить в войну с Россией

Премьер Орбан: Венгрия знает, как помешать Европе вступить в войну с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство Венгрии знает, как помешать Европе вступить в конфликт на Украине, — голосовать за «партии мира» на выборах в Европарламент, заявил Орбан. Кремль ранее назвал США участником конфликта после разрешения бить по России
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Европа намерена вступить в конфликт на Украине, и правительство Венгрии знает, как ей помешать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе митинга на острове Маргит на Дунае.

«В провоенном поезде нет тормозов, и машинист сошел с ума. Мы должны применить аварийное торможение. Венгерское правительство знает, как это сделать, и как совершить роковую ошибку, если упустить этот шанс», — приводит его слова портал ORIGO.

Орбан уточнил, что для предотвращения войны, которая, по его мнению, уничтожит Европу, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо голосовать за партии, которые выступают за мир. «Если победят левые, то война — вопрос времени», — добавил он.

Ранее премьер Венгрии в эфире радио Kossuth заявил о «тревожных сходствах» заявлений западных политиков перед Первой и Второй мировыми войнами и сейчас, во время конфликта на Украине. «Мы смело можем назвать это подготовкой к вступлению Европы в войну», — сказал он, уточнив, что речь идет об отправке оружия и финансовых средств Киеву.

Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине
Политика
Орбан неоднократно критиковал ЕС за помощь Украине, считая, что это не отвечает интересам европейцев. В последние дни западные страны сняли ряд ограничений на использование поставляемой Киеву техники для ударов по территории России, а Франция направила первую группу инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также предупреждали, что появление западного контингента на Украине приведет к неизбежному столкновению НАТО и России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал США участником конфликта после частичного разрешения бить американским оружием по России.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Виктор Орбан
Материалы по теме
Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине
Политика
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне с Россией
Политика
Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе Спорт, 17:58
Два беспилотника сбили над Белгородской областью Политика, 17:55
МВД Грузии завело дело после нападения на офис партии Саакашвили Политика, 17:50
Орбан заявил о планах Венгрии помешать ЕС вступить в войну с Россией Политика, 17:46
В НАТО назвали кибератаки условием для применения статьи о самообороне Политика, 17:40
Власти Украины закрыли движение по плотине ДнепроГЭС на два дня Политика, 17:22
В Белгороде сработала ПВО во время ракетной опасности Политика, 17:00
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ Спорт, 16:59
Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села Политика, 16:52
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 16:47
В боях возле Часова Яра погиб доброволец из Нидерландов Политика, 16:45
МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта перед отпусками Общество, 16:36
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17