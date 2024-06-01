Правительство Венгрии знает, как помешать Европе вступить в конфликт на Украине, — голосовать за «партии мира» на выборах в Европарламент, заявил Орбан. Кремль ранее назвал США участником конфликта после разрешения бить по России

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Европа намерена вступить в конфликт на Украине, и правительство Венгрии знает, как ей помешать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе митинга на острове Маргит на Дунае.

«В провоенном поезде нет тормозов, и машинист сошел с ума. Мы должны применить аварийное торможение. Венгерское правительство знает, как это сделать, и как совершить роковую ошибку, если упустить этот шанс», — приводит его слова портал ORIGO.

Орбан уточнил, что для предотвращения войны, которая, по его мнению, уничтожит Европу, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо голосовать за партии, которые выступают за мир. «Если победят левые, то война — вопрос времени», — добавил он.

Ранее премьер Венгрии в эфире радио Kossuth заявил о «тревожных сходствах» заявлений западных политиков перед Первой и Второй мировыми войнами и сейчас, во время конфликта на Украине. «Мы смело можем назвать это подготовкой к вступлению Европы в войну», — сказал он, уточнив, что речь идет об отправке оружия и финансовых средств Киеву.

Орбан неоднократно критиковал ЕС за помощь Украине, считая, что это не отвечает интересам европейцев. В последние дни западные страны сняли ряд ограничений на использование поставляемой Киеву техники для ударов по территории России, а Франция направила первую группу инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также предупреждали, что появление западного контингента на Украине приведет к неизбежному столкновению НАТО и России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал США участником конфликта после частичного разрешения бить американским оружием по России.