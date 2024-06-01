Bloomberg узнал о плане G7 наложить санкции на банки, использующие СПФС

ЕС и G7 считают, что Россия использует свой аналог SWIFT для закупки подсанкционных товаров и изучают возможность введения санкций против банков, использующих СПФС, выяснил Bloomberg. Москва считает западные санкции незаконными

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G7 и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России, среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, вопрос все еще находится на стадии обсуждения и страны Запада могут принять собственные меры. Планируется, что санкции будут применяться в отношении банков, которые используют СПФС для обхода ограничений.

Bloomberg отмечает, что G7 уже давно «считает своим главным приоритетом» помешать России получать ключевые технологии, которые та может использовать для совершенствования ОПК. Однако Москве до сих пор удавалось обходить многие из ограничений Запада, в том числе используя дружественные ей страны для импорта необходимой продукции, пишет агентство.

СПФС, указывает Bloomberg, по мнению ЕС активно используется для обхода санкций. Агентство напоминает, что использование российской системы возросло в три раза 2023 году, по сравнению с 2022-м. Ее используют иностранные банки в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

СПФС была создана в 2014 году для «снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений». В системе есть возможность направлять сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 и собственных форматах клиента. По состоянию на январь 2024-го к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран.

Bloomberg еще в начале мая сообщал, что Евросоюз рассматривает запрет СПФС на своей территории в рамках 14-го пакета. По информации агентства, некоторые страны выступают против полного запрета, опасаясь, что это повлияет на «законные транзакции» и навредит отношениям с третьими странами.

После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции, из-за которых российские банки оказались отключены от SWIFT. Это коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Российские власти считают санкции США и Евросоюза незаконными и нелегитимными.

С 1 октября 2023 года в России отечественным банкам запрещено использовать SWIFT для переводов внутри страны. Они обязаны проводить такие операции только посредством российской финансовой инфраструктуры. «Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — пояснили в Банке России, анонсируя меру в марте.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина также отмечала, что сложившаяся система международных платежей становится рискованной, из-за этого многие страны думают над альтернативами SWIFT. По ее словам, в условиях рискованной системы заинтересованный «в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений» бизнес начинает «активный поиск альтернативных возможностей».