В Белгородской области опровергли данные о «прорыве войск ВСУ»

Данные о «прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении» не соответствует действительности, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.

Ранее о попытке прорыва границы сообщал в Telegram военкор Александр Коц. По его словам, боевые действия велись в районе села Новая Таволжанка. Численность ВСУ он оценил как «около роты». По информации военкора, группа передвигалась «под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники». «Также была попытка зайти еще группой 10 человек в районе Шебекино, подорвались на мине, были накрыты огнем. Эта атака отбита», — написал Коц.

О бое на границе России и Украины также сообщал Telegram-канал Baza. «По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны», — говорится в сообщении. Позже телеграм-канал написал, что «активную атаку у границы отбили» и в районе «МАПП «Шебекино» слышны одиночные выстрелы».

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