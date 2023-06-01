Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга

Джо Байден назвал решение палаты представителей хорошей новостью для американского народа, отметив, что конгрессмены сделала важный шаг , чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт

Кевин Маккарти (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга, что позволит стране избежать дефолта, передает Reuters. Текущий уровень в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Инициативу поддержали 314 конгрессменов. 117 высказались против, среди них — 71 республиканец и 46 демократов.

Затем законопроект должен принять сенат, когда именно пройдет голосование, пока не известно. Сделать это нужно до 5 июня - к этой дате Минфин США исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств, предупреждала глава ведомства Джанет Йеллен. В случае одобрения документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Байден приветствовал решение палаты представителей, назвал его хорошей новостью для американского народа и призвал сенаторов «принять закон как можно быстрее», передает CNN. «Палата представителей сделала важный шаг вперед, чтобы предотвратить первый в истории дефолт и защитить давшееся с трудом историческое восстановление экономики нашей страны», — сказал он. Байден назвал бюджетное соглашение двухпартийным компромиссом, отметив, что «ни одна из сторон не получила всего, чего хотела».

Американский лидер ранее говорил, что дефолт «не вариант», в случае его наступления экономика погрузится в рецессию, международная репутация США будет сильно подорвана и этот сценарий не стоит даже обсуждать. Байден и конгрессмены-демократы призывали конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

29 мая Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу по госдолгу. Помимо приостановления лимита, соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Вашингтоне заверили, что сделка не отразится на американской финансовой помощи Украине.