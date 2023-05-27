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Экономика ,  
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Минфин США сдвинул срок наступления дефолта

Минфин США сдвинул срок наступления дефолта с 1 на 5 июня
Казначейство сперва прогнозировало дефолт к 1 июня, теперь предупреждает, что ситуация станет критической позднее — к 5 июня. Министр указала, что была вынуждена пойти на малоэффективные чрезвычайные меры ради поддержки экономики
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

К 5 июня Минфин США исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств и наступит дефолт, если власти не примут меры, говорится в письме министра Джанет Йеллен в адрес лидеров Конгресса. Оно опубликовано на сайте ведомства.

Йеллен призвала конгрессменов как можно скорее «защитить доверие и кредитоспособность» США, не откладывая принятие решения на последний день. Она напомнила, что когда в прошлые разы, когда США также подходили к порогу дефолта и решение принималось в последний момент, это нанесло серьезный ущерб доверию бизнеса, привело к росту издержек по краткосрочным займам и негативно повлияло на кредитный рейтинг государства.

«Если Конгрессу не удастся увеличить лимит госдолга, это причинит серьезные трудности американским семьям, нанесет ущерб нашему мировому лидерству и поднимет вопросы о нашей способности защищать интересы национальной безопасности», — написала Йеллен.

Министр рассказала также, что 1-2 июня ведомство планирует осуществить выплаты на $130 млрд для ветеранов, по социальным пособиям и на другие цели, что истощит ресурсы Казначейства. Затем, с 5 июня, министерство намерено произвести платежи и трансферты примерно на $92 млрд, но прогнозируемых ресурсов было бы недостаточно.

Минфин накануне уже прибегнул к чрезвычайной мере, к которой не обращались восемь лет из-за ее ограниченной эффективности, добавила она. «Крайне низкий уровень оставшихся ресурсов требует, чтобы я исчерпала все доступные чрезвычайные меры, чтобы избежать неспособности выполнить все обязательства правительства», — пояснила министр.

По состоянию на 24 мая у Минфина США осталось только $67 млрд на выполнение обязательств правительства.

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США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн, Йеллен тогда говорила, что деньги могут закончиться к 1 июня. Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов. Выйти из тупика им пока не удалось.

Reuters со ссылкой на источники писало о том, что Байден и конгрессмены-республиканцы близки к заключению соглашения по увеличению потолка госдолга, при этом ограничив расходы по большинству статей.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин США госдолг дефолт Джанет Йеллен

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