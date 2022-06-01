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Токаев исключил планы «обнулить срок» через референдум по Конституции

Намерений «обнулить президентский срок» нет, заверил Токаев. Ранее он отмечал, что поправки в Конституцию помогут уйти от суперпрезидентской формы правления и усилить полномочия парламента и местных представительных органов
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Мухтар Холдорбеков / AP)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не намерен продлевать срок своих полномочий через референдум о поправках в Конституцию. Об этом он заявил на сессии по случаю 75-летия Национальной академии наук страны, передает NUR.KZ.

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», — сказал Токаев.

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Согласно статьям 41–42 действующей Конституции Казахстана, принятой в 1995 году, президент избирается сроком на пять и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. В Основном законе также говорится, что это правило не распространяется на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но это положение уберут, если поправки будут приняты.

Токаева избрали президентом в 2019 году. С предложением провести референдум о поправках в Конституцию он выступил в конце апреля. До этого Токаев говорил, что Казахстан должен уйти от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным парламентом.  По его словам, изменения затронут треть положений Конституции. Референдум по поправкам пройдет в воскресенье, 5 июня. 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Референдум Конституция президент Казахстана
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