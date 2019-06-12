Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы Казахстана. Токаев также заявил о намерении повысить ответственность власти

Фото: Igor Kovalenko / EPA / ТАСС

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства, сообщает Tengrinews.

Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Моя цель — обеспечить единство общества. Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана», — сказал Токаев.

Токаев победил на выборах президента Казахстана, которые прошли 10 июня, набрав более 70% голосов избирателей. Помимо него в выборах нового главы государства принимали участие еще шесть кандидатов. На втором месте оказался оппозиционер Амиржан Косанов, набравший 16,23% голосов.