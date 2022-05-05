Президент Казахстана назначил дату референдума по поправкам в Конституцию

Референдум, на котором граждане Казахстана проголосуют по изменению трети положений Конституции, пройдет 5 июня. Токаев ранее назвал эти поправки фундаментальными

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kzkazan.ru)

Референдум об изменении Конституции Казахстана назначен на 5 июня, указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Провести республиканский референдум 5 июня 2022 года», — говорится в документе.

Токаев выпустил видеообращение к гражданам Казахстана, в котором заявил, что поправки в Конституцию имеют «судьбоносное значение» для страны. «Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам», — отметил Токаев.

Он также сообщил, что Конституционный совет дал заключение о соответствии проекта закона об изменении Конституции ее положениям — таким образом, реализация реформы вышла на финишную прямую.

Токаев предложил провести референдум о поправках в Конституцию в конце апреля. По его словам, изменения в Основной закон носят фундаментальный характер и затронут треть положений Конституции страны. Обновленную политическую систему он назвал «второй республикой».

В середине марта Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы Казахстана, в частности переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Он выступил за введение обязанности для главы государства прекратить членство в партии на период полномочий и введение запрета для его ближайших родственников занимать посты политических госслужащих и возглавлять госкомпании.

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Действующая Конституция Казахстана была принята на референдуме в 1995 году.