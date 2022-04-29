Токаев предложил создать «вторую республику» после изменения Конституции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум о поправках в конституцию страны. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Поправки предусматривают исключение из конституции статуса елбасы («лидер нации»), а также лишение первого президента страны Нурсултана Назарбаева большинства привилегий.
«Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана», — приводит слова Токаева издание Tengrinews.
Он также заявил, что инициированные им изменения в основной закон носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую системы Казахстана.
«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества», — отметил он, назвав будущую политическую систему «Второй республикой».
Подготовленные изменения предусматривают поправки в 33 статьи конституции, т.е затрагивают треть основного закона, подчеркнул он. Соответствующий законопроект передан в конституционный совет страны, который должен вынести решение относительного поправок, отметил Токаев.
Ранее он говорил, что поправки в конституцию предусматривают уход от суперпрезидентской формы правления в Казахстане, усиление полномочий парламента и маслихатов (представительные органы на местном уровне. — РБК), модернизацию партийно-политической сферы.
«Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти», — заявлял Токаев.