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Протесты в Казахстане ,  
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Токаев предложил создать «вторую республику» после изменения Конституции

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Казахстана / AP)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум о поправках в конституцию страны. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Поправки предусматривают исключение из конституции статуса елбасы («лидер нации»), а также лишение первого президента страны Нурсултана Назарбаева большинства привилегий.

«Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана», — приводит слова Токаева издание Tengrinews.

Он также заявил, что инициированные им изменения в основной закон носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую системы Казахстана.

«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества», — отметил он, назвав будущую политическую систему «Второй республикой».

Подготовленные изменения предусматривают поправки в 33 статьи конституции, т.е затрагивают треть основного закона, подчеркнул он. Соответствующий законопроект передан в конституционный совет страны, который должен вынести решение относительного поправок, отметил Токаев.

Ранее он говорил, что поправки в конституцию предусматривают уход от суперпрезидентской формы правления в Казахстане, усиление полномочий парламента и маслихатов (представительные органы на местном уровне. — РБК), модернизацию партийно-политической сферы.

«Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти», — заявлял Токаев.

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