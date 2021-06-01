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Протесты в Белоруссии ,  
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Reuters узнал о санкциях ЕС против «Белавиа» и белорусских чиновников

До ввода санкций против важных для Минска секторов экономики под санкции попадут несколько высокопоставленных чиновников и государственная авиакомпания. Так ЕС хочет оперативно ответить на инцидент с Ryanair
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Евросоюз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании «Белавиа» из-за скандала с рейсом Ryanair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

ЕС сейчас занимается проработкой будущих санкций, которые должны ударить по важным для Белоруссии секторам экономики — производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций.

Однако чтобы оперативнее отреагировать на инцидент с Ryanair, власти ЕС намерены пока что принять промежуточный санкционный пакет. По словам собеседников агентства, 21 июня министры иностранных дел стран блока согласуют ограничения против нескольких физических и двух юридических лиц.

Меркель заявила о планах ввести точечные санкции против Белоруссии
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Ангела Меркель

Ожидается, что под санкции попадут высокопоставленные чиновники белорусских Минобороны, Минтранса, военнослужащие из руководства ВВС, высокопоставленный сотрудник минского аэропорта, а также чиновник из гражданской авиации.

Кроме того, ограничения введут против государственной авиакомпании. Внесенным в санкционные списки лицам заморозят активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что обсуждает с Парижем введение точечных санкций в связи с действиями белорусского режима и ситуацией с рейсом Ryanair. «Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям. Мы реализуем сейчас санкции очень точечно», — заявила Меркель.

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В МИДе пообещали помочь Минску в случае новых европейских санкций
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщений белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту. После посадки правоохранительные органы задержали летевшего в самолете бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого Минск обвиняет в организации массовых беспорядков.

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Белорусская оппозиция заявила, что рейс развернули исключительно для задержания Протасевича. Страны Запада осудили действия Минска и запретили белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Евросоюза. Большинство европейских компаний прекратили летать над Белоруссией.

Минфин США подтвердил возобновление санкций против Белоруссии
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Фото:Alexander Drago / Reuters

В Минске настаивают, что экипаж самолета самостоятельно принял решение экстренно садиться в соответствии с международными правилами авиабезопасности. Лукашенко заявлял, что инцидент с Ryanair западные страны используют для раскачки ситуации в республике до уровня августа 2020 года, когда в стране шли акции протеста.

Власти сообщили, что в условиях новых ограничений, введенных против «Белавиа», перевозчик начнет развивать маршрутную сеть в сторону полетов в страны СНГ.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Белоруссия Евросоюз санкции авиасообщение
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