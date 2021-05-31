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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МИД Белоруссии оценил решение экипажа Ryanair сесть в Минске

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что экипаж самолета Ryanair самостоятельно принял решение сесть в Минске, без давления властей республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Диспетчеры предупредили самолет [об угрозе взрыва], и экипаж самолета, как было сказано, 14 минут принимал решение, лететь — не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair, и с аэропортом Вильнюса», — указал он.

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Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

По словам Макея, если бы пилоты решили долететь до Вильнюса, Белоруссия не стала бы им препятствовать. Глава МИД отметил, что после того, как экипаж решил развернуться в Минск, Белоруссия подняла для сопровождения военный истребитель.

Материал дополняется

Белоруссия самолет Минск МИД
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