В МИДе пообещали помочь Минску в случае новых европейских санкций

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что в случае введения санкций, которые коснутся транзита газа через Белоруссию, для начала выяснят, как это отразится на экономике

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Россия поможет Белоруссии в случае введения в отношении этой страны европейских санкций, однако не будет принимать импульсивных мер. Об этом агентству «РИА Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления», — сказал чиновник внешнеполитического ведомства.

Биричевский отметил, что не стоит говорить о том, что Москва, например, ответит зеркально в случае введения против Белоруссии санкций, затрагивающих транзит российского газа в Европу. «Надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах. Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать», — добавил он.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что новые санкции против Белоруссии могут затронуть экспорт карбоната калия и транзит российского газа. «Мы полагаем, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, все равно идет в Европу, но по другому газопроводу. Что немаловажно, Белоруссия потеряет право транзита», — заявил Боррель.

ЕС обсуждает санкции против Белоруссии после инцидента, который произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за угрозы теракта. Белорусские спецслужбы задержали двух пассажиров — основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу — гражданку России Софью Сапегу.

Страны ЕС осудили случившееся. Евросоюз заморозил €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии, а также решил закрыть свое воздушное пространство для полетов белорусских самолетов. Европейские компании тоже перестали совершать рейсы над территорией Белоруссии. Нескольким компаниям пришлось отменить полеты из-за введенных санкций.