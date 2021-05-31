Минфин США подтвердил возобновление санкций против Белоруссии

Девять белорусских компаний находились под санкциями с 2006 года, однако в 2015-м действия этих ограничений были приостановлены. Санкции будут восстановлены из-за «вопиющего пренебрежения правами человека» белорусскими властями

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Министерство финансов США с 3 июня возобновит действие санкций в отношении нескольких белорусских компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Агентство отмечает, что под санкции, в том числе, попадут «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок».

После победы президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 2006 года Вашингтон ввел санкции в отношении Минска из-за того, что, по мнению США, в республике нарушались права человека. Решением американский властей гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В этот санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко. Среди компаний, которых коснулись ограничения, — «Белнефтехим» и его американское представительство, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», Белорусский нефтяной торговый дом.

В 2015 году отношения между США и Белоруссии стали улучшаться на фоне содействия Минска урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Тогда Вашингтон выпустил лицензию 2G, которая разрешила американским компаниям проводить с перечисленными предприятиями транзакции. Затем США несколько раз продлевали этот смягченный режим взаимодействия.

Однако 19 апреля текущего года Вашингтон выпустил лицензию под номером 2H, отменяющую действие предыдущей. В сообщении американского Минфина говорилось, что компаниям и лицам США, ведущим дела с девятью предприятиями Белоруссии, дается 45 дней на то, чтобы свернуть все эти операции.



В документе отмечалось, что прекратить работу с белорусскими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит 50% или больше, необходимо до 3 июня. Госдепартамент отдельно сообщил, что восстановление санкций против девяти белорусских госпредприятий — это следствие «вопиющего пренебрежения правами человека» со стороны белорусских властей.