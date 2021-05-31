Меркель заявила о планах ввести точечные санкции против Белоруссии

Канцлер пояснила, что Германия и Франция резко осуждают действия президента Белоруссии в отношении гражданского общества и оппозиции. Санкции в этой ситуации неизбежны, считает Меркель

Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после совместного заседания советов министров Германии и Франции. Запись пресс-конференции опубликовало издание Der Spiegel.

«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — заявила Меркель. Она отметила: «Мы реализуем сейчас санкции очень точечно».

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», — констатировала она.

Главы государств и правительств стран Евросоюза решили расширить санкции в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая. Лайнер летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.