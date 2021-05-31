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Протесты в Белоруссии ,  
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Меркель заявила о планах ввести точечные санкции против Белоруссии

Канцлер пояснила, что Германия и Франция резко осуждают действия президента Белоруссии в отношении гражданского общества и оппозиции. Санкции в этой ситуации неизбежны, считает Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после совместного заседания советов министров Германии и Франции. Запись пресс-конференции опубликовало издание Der Spiegel.

«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — заявила Меркель. Она отметила: «Мы реализуем сейчас санкции очень точечно».

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», — констатировала она.

ЕС расширит санкции против Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
Политика
Фото:Jason Alden / Bloomberg

Главы государств и правительств стран Евросоюза решили расширить санкции в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая. Лайнер летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

В самолете летел Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. После экстренной посадки самолета и проверки пассажиров Протасевича и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали. В отношении Протасевича в Белоруссии возбуждено три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками, которые произошли в стране в прошлом году.

Несколько стран ЕС резко осудили действия белорусских властей и в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты над своей территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над Белоруссией. Не использовать воздушное пространство Белоруссии решили Austrian Airlines, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и KLM.

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Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов из Белоруссии
Политика
Фото:Bayne Stanley / Zuma / Global Look Press

25 мая по итогам саммита ЕС Меркель сообщила, что руководители стран — членов ЕС обсудили ситуацию с Ryanair и «согласились, что это беспрецедентный и неприемлемый акт». Европейские лидеры приняли решение расширить санкции в отношении Белоруссии, а также включить в санкционные списки новые лица и организации.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Ангела Меркель Белоруссия санкции Эммануэль Макрон Роман Протасевич
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