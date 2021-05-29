«Белавиа» начнет развивать рейсы в СНГ на фоне запретов Евросоюза

Из-за ограничений, введенных после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, белорусская компания будет «наращивать полеты в тех странах, где пускают», заявил вице-премьер Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» будет менять свою маршрутную сеть в сторону полетов в страны СНГ на фоне ограничений, введенных против перевозчика в Евросоюзе. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил вице-премьер республики Николай Снопков.

«Мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают. Надеемся на наших партнеров: актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай — есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — сообщил Снопков.

Вице-премьер выразил уверенность, что авиакомпания сможет выстроить бизнес-модель, которая позволит компенсировать потери от запрета совершать перелеты в европейском воздушном пространстве.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи вопрос о полетах «Белавиа» в Крым не обсуждался. Однако близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого» заявил, что была достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.