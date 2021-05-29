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Протесты в Белоруссии ,  
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«Белавиа» начнет развивать рейсы в СНГ на фоне запретов Евросоюза

Из-за ограничений, введенных после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, белорусская компания будет «наращивать полеты в тех странах, где пускают», заявил вице-премьер Белоруссии
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» будет менять свою маршрутную сеть в сторону полетов в страны СНГ на фоне ограничений, введенных против перевозчика в Евросоюзе. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил вице-премьер республики Николай Снопков.

«Мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают. Надеемся на наших партнеров: актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай — есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — сообщил Снопков.

Вице-премьер выразил уверенность, что авиакомпания сможет выстроить бизнес-модель, которая позволит компенсировать потери от запрета совершать перелеты в европейском воздушном пространстве.

Глава «Белавиа» заявил о решивших заработать на ее блокировке «соседях»
Политика
Игорь Чергинец

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи вопрос о полетах «Белавиа» в Крым не обсуждался. Однако близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого» заявил, что была достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

Ограничения против белорусской компании со стороны европейских стран были введены из-за инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.Борт следовал из Афин в Вильнюс, но экипажу пришлось изменить курс, лайнер экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о бомбе. Никаких взрывных устройств на борту на нашли. Белорусские силовики сняли с рейса бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Обоих арестовали на два месяца.

На Западе резко осудил инцидент, назвав его «угоном», и потребовали освобождения задержанных. Некоторые страны, стран, в том числе Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия, приостановили разрешение на полеты, выданное «Белавиа», а ряд государств запретили Белоруссии использовать свое воздушное пространство. Расследование произошедшего начала Международная организация гражданской авиации (ICAO).

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Лукашенко, комментируя инцидент и реакцию на него, заявил, что «должен был защитить людей» и действовал «законно, по всем международным правилам». Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец счел решение стран на ограничение полетов до начала международгого расследования «попранием основ демократии». Он отметил, что авиакомпания «никаким боком» не имеет отношения к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия Россия авиаперелеты «Белавиа»
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