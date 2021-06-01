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Политика ,  
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Путин призвал регионы «чутко и оперативно» помогать многодетным семьям

По словам президента, семьи, в которых много детей, — основа будущего России. Им должны еще больше помогать регионы, добавил Путин
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Программа поддержки многодетных семей должна быть расширена регионами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время видеоконференции с многодетными семьями, награжденными орденами Родительской славы. Мероприятие транслировал канал «Россия 24».

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«Рассчитываю, что региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей. В первую очередь больших, многодетных. Чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — сказал Путин.

«Большие, многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь. <...> Семья, в которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — добавил он.

По словам Путина, с этой целью связана работа по повышению качества и доступности образования. Он привел в пример строительство и обновление школ и детских садов в небольших городах и селах.

Число многодетных семей в Москве за десять лет выросло в 2,5 раза
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В марте в России вступили в силу новые правила предоставления отпуска многодетным родителям. До этого работники, имеющие трех и более детей, могли получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время лишь в том случае, если детям не исполнилось 12 лет. Теперь у них дольше сохраняется право на выбор удобного времени для отдыха — до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшими 14-летнего возраста.

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26 мая Путин подписал закон о социальных выплатах беременным и семьям с детьми. Об этих мерах он заявил в послании Федеральному собранию 21 апреля. Говоря о больничных по уходу за ребенком до семи лет, президент указывал, что размер оплаты больничного зависел от трудового стажа. «Получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже», — сказал он и потребовал предоставить законодательные решения, чтобы «уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка».

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

В 2019 году Общественная палата провела исследование. Выяснилось, что 72% опрошенных россиян не знали о существующих льготах для многодетных семей. Используют доступные возможности 25% респондентов, а 3% заявили о нехватке времени для оформления необходимых документов на получение льгот. Например, российские многодетные семьи могут один раз в месяц бесплатно сходить в музей или бассейн и получить компенсацию за поход в театр. Об этом не знали 65% опрошенных.

В сентябре 2019 года правительство утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям. Эти средства должны быть направлены на погашение ипотечных кредитов. Право на выплату получили родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появились или появятся третий ребенок и последующие дети. Под льготу также попали родители усыновленных детей.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Владимир Путин Дети многодетные семьи
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