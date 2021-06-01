Путин призвал регионы «чутко и оперативно» помогать многодетным семьям

По словам президента, семьи, в которых много детей, — основа будущего России. Им должны еще больше помогать регионы, добавил Путин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Программа поддержки многодетных семей должна быть расширена регионами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время видеоконференции с многодетными семьями, награжденными орденами Родительской славы. Мероприятие транслировал канал «Россия 24».

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«Рассчитываю, что региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей. В первую очередь больших, многодетных. Чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — сказал Путин.

«Большие, многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь. <...> Семья, в которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — добавил он.

По словам Путина, с этой целью связана работа по повышению качества и доступности образования. Он привел в пример строительство и обновление школ и детских садов в небольших городах и селах.