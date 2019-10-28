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Большинство российских семей заявили о незнании о положенных им льготах

Свыше 35% семей с детьми в России не получают льготы в виду незнания о наличии положенной им помощи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Согласно исследованию, 72% опрошенных остаются в неведении относительно существующих льгот для многодетных семей. Лишь только четверть россиян используют доступные возможности, в то время как 3% заявили о нехватке времени для оформления необходимых документов на получение льгот.

Политика
Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей

По российскому законодательству многодетные семьи могут ежемесячно один раз бесплатно сходить в музей или бассейн и получить компенсацию за поход в театр. Отмечается, что 65% не знают о подобных возможностях. Также большинство отпрошенных не располагают информацией о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.

В сентябре правительство утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Государственная помощь распространяется на заемщиков по ипотечному кредиту, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий ребенок.
 

Теги: Россия, многодетные семьи, льготы
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