Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов, сообщается на сайте Министерства финансов России.

Специальная программа распространяется на заемщиков по ипотечному кредиту, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий ребенок. Под льготу также попадают родители усыновленных детей.

6 сентября президент России Владимир Путин назвал главной задачей снижение ипотечной ставки по всей России. В начале июля глава государства поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке. По словам президента, правительство должно стремиться к ставке по ипотеке для льготных категорий в 6%.

