Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» на 37%

По данным Минфина, в 2021 году объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом, до 1,5 трлн руб. В 2019 году консолидированный «детский бюджет» составил 5,2 трлн руб.

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Так называемый детский бюджет — средства на поддержку семьи и детей — в 2021 году составит 1,5 трлн руб., говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Это на 37% больше, чем в прошлом году.

В министерстве уточнили, что этот объем не учитывает поддержку со стороны регионов.

Социальные расходы федерального бюджета подсчитаны как сумма расходов по разделам «Социальная политика» (около 5,6 трлн руб. на 2021 год), «Здравоохранение» (более 1,1 трлн руб.) и «Образование» (около 1,1 трлн руб.), пояснили РБК в Минфине. Доля этих расходов в общем бюджете составляет около 36%.

В 2020 году аналогично подсчитанная доля социальных расходов составила около 34% (исходя из плана на 1 сентября), в 2019-м — около 35%.