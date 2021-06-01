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Экономика ,  
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Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» на 37%

По данным Минфина, в 2021 году объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом, до 1,5 трлн руб. В 2019 году консолидированный «детский бюджет» составил 5,2 трлн руб.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Так называемый детский бюджет — средства на поддержку семьи и детей — в 2021 году составит 1,5 трлн руб., говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Это на 37% больше, чем в прошлом году.

В министерстве уточнили, что этот объем не учитывает поддержку со стороны регионов.

Социальные расходы федерального бюджета подсчитаны как сумма расходов по разделам «Социальная политика» (около 5,6 трлн руб. на 2021 год), «Здравоохранение» (более 1,1 трлн руб.) и «Образование» (около 1,1 трлн руб.), пояснили РБК в Минфине. Доля этих расходов в общем бюджете составляет около 36%.

В 2020 году аналогично подсчитанная доля социальных расходов составила около 34% (исходя из плана на 1 сентября), в 2019-м — около 35%.

Путин анонсировал разовую выплату на каждого школьника
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минфин утвердил 15 октября 2020 года рекомендации регионам по оценке объемов средств, направленных на поддержку семьи и детей. В прошлом году в стране впервые сформировали совокупную информацию по консолидированному «детскому бюджету» за 2019 год: по данным ведомства, он составил 5,2 трлн руб.

В апреле в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что перед началом нового учебного года семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат по 10 тыс. руб. на каждого учащегося. Источник финансирования этой инициативы он не уточнил. Как сообщили в Минтруде, на эти выплаты могут рассчитывать около 17 млн детей школьного возраста (от шести до 16 лет включительно), правительство выделит на эти цели 170 млн руб.

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Глава министерства Антон Котяков отмечал, что единовременная выплата будет выдаваться по принципам социального казначейства: гражданину нужно будет предоставить только одно заявление в бумажном или электронном виде.

Помимо этого Путин анонсировал ежемесячные выплаты семьям, где ребенка от восьми до 17 лет включительно растит один родитель. В среднем по стране размер такой выплаты составит 5,6 тыс. руб. Также нуждающимся беременным женщинам государство будет выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов. Соответствующий закон президент подписал 26 мая.

Средства для единовременных выплат семьям с детьми выделялись и в прошлом году: летом — в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса, зимой — по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до восьми лет.

1 июня Путин призвал региональные и местные власти расширить программы поддержки семей, в первую очередь многодетных.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минфин Бюджет семьи Дети
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