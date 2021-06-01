Число многодетных семей в Москве за десять лет выросло в 2,5 раза

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В Москве на сегодняшний день насчитывается более 180 тыс. многодетных семей, их количество за десять лет выросло почти в 2,5 раза. Такие данные в Международный день защиты детей привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, рассказывая о мерах поддержки семей с детьми в столице.

В целом, по словам вице-мэра, в Москве сегодня проживают более 2,2 млн детей и подростков. Более 1,8 млн из них — это дети младше 14 лет. Семей с детьми в Москве насчитывается 1,5 млн. По словам заммэра, поддержка семей с детьми является одним из ключевых направлений социальной политики Москвы.

Меры поддержки многодетных семей Москвы Компенсация приобретения школьной формы, оплаты услуг ЖКХ, покупки детских товаров, роста стоимости продуктов и стоимости жизни (с 1 января этого года была проведена индексация всех выплат семьям с детьми);

Льготы за счет регионального бюджета — бесплатное посещение детского сада, бесплатные или льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку автомобиля, налоговые льготы;

Для школьников бесплатный проезд на метро и наземном транспорте при помощи социальной карты учащегося;

Возможность обратиться за адресной социальной помощью.

По словам Раковой, около 1 млн московских родителей и их детей получают различные услуги онлайн. Речь идет о записи в школу, детский сад, кружки, спортивные секции, дома творчества, получение путевок в оздоровительный лагерь, получение результатов ЕГЭ, оформление социальных выплат. «Для Москвы как для большого города очень важно развитие цифровых услуг. Современные мамы хотят все получать в один клик в интернете. Сегодня 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, на кружки, предоставляются в электронном виде, бумагу мы даже не используем. Мы понимаем, как важны для родителей сервисы. Мамам и папам понятно, когда ребенок зашел в школу, когда вышел, что ел, какие у него оценки. Современным детям очень сложно прогуливать уроки», — заявила Ракова.