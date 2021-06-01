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Число многодетных семей в Москве за десять лет выросло в 2,5 раза

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве на сегодняшний день насчитывается более 180 тыс. многодетных семей, их количество за десять лет выросло почти в 2,5 раза. Такие данные в Международный день защиты детей привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, рассказывая о мерах поддержки семей с детьми в столице.

В целом, по словам вице-мэра, в Москве сегодня проживают более 2,2 млн детей и подростков. Более 1,8 млн из них — это дети младше 14 лет. Семей с детьми в Москве насчитывается 1,5 млн. По словам заммэра, поддержка семей с детьми является одним из ключевых направлений социальной политики Москвы.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Меры поддержки многодетных семей Москвы

  • Компенсация приобретения школьной формы, оплаты услуг ЖКХ, покупки детских товаров, роста стоимости продуктов и стоимости жизни (с 1 января этого года была проведена индексация всех выплат семьям с детьми);
  • Льготы за счет регионального бюджета — бесплатное посещение детского сада, бесплатные или льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку автомобиля, налоговые льготы;
  • Для школьников бесплатный проезд на метро и наземном транспорте при помощи социальной карты учащегося;
  • Возможность обратиться за адресной социальной помощью.

По словам Раковой, около 1 млн московских родителей и их детей получают различные услуги онлайн. Речь идет о записи в школу, детский сад, кружки, спортивные секции, дома творчества, получение путевок в оздоровительный лагерь, получение результатов ЕГЭ, оформление социальных выплат. «Для Москвы как для большого города очень важно развитие цифровых услуг. Современные мамы хотят все получать в один клик в интернете. Сегодня 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, на кружки, предоставляются в электронном виде, бумагу мы даже не используем. Мы понимаем, как важны для родителей сервисы. Мамам и папам понятно, когда ребенок зашел в школу, когда вышел, что ел, какие у него оценки. Современным детям очень сложно прогуливать уроки», — заявила Ракова.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, у московских родителей появилась возможность получать цифровые сервисы и в здравоохранении, рассказала вице-мэр. «С этого года в двух поликлиниках мы проводим эксперимент по ведению исключительно электронных медкарт, до конца года все поликлиники планируем перевести на такой формат. Это удобно для родителей, поскольку все прозрачно, они могут проконсультироваться с другим врачом, имея доступ ко всей медицинской документации. Также уже несколько лет у нас ведется электронный регистр детских прививок. Мы понимаем, у какого ребенка каких прививок нет, персонально обращаемся к каждой маме с перечнем прививок, которых не хватает, с объяснением, почему это важно и безопасно», — пояснила заммэра.

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Меры поддержки семей с детьми в Москве

  • Бесплатное пятиразовое питание для дошкольников;
  • Бесплатные горячие завтраки для учеников начальной школы;
  • Бесплатные обеды для студентов колледжей, обучающиеся на бюджетной основе;
  • Бесплатное двухразовое горячее питание вплоть до окончания школы для детей из многодетных и социально незащищенных семей;
  • Беременные и кормящие женщины, дети до 3 лет, а также дети из многодетных семей (до 7 лет), дети с хроническими заболеваниями (до 15 лет) и дети-инвалиды получают бесплатное питание на молочных кухнях;
  • Льготный проезд на метро и наземном транспорте при помощи социальной карты учащегося для школьников.

Кроме того, Ракова рассказала о расширении в Москве программы неонатального скрининга новорожденных. Она уточнила, что сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний, что позволяет вовремя начать лечение и снизить риск инвалидизации в будущем. Кроме того, все дети до трехлетнего возраста обеспечиваются необходимыми лекарствами бесплатно, уточнила вице-мэр.

Говоря о детях-сиротах, воспитывающихся в детских домах, Ракова сообщила, что их число в Москве за 10 лет сократилось в четыре раза. Сегодня 93% детей без родителей воспитываются в семьях, заявила она. Вице-мэр также рассказала о пилотном проекте по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов, а также о предоставлении приемным семьям жилых помещений при условии исполнения ими обязанностей по воспитанию пяти и более детей-сирот.

Москва Дети многодетные семьи Анастасия Ракова льготы
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