В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей

В России начали действовать новые правила предоставления отпуска многодетным родителям. Теперь у них дольше сохраняется право на выбор удобного времени для отдыха

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Многодетные родители смогут получить льготный отпуск до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшими 14-летнего возраста. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 9 марта, он опубликован на портале правовой информации. Федеральные законы вступают в силу по истечению 10 дней с момента публикации.

До этого работники, имеющие трех и более детей, могли получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время лишь в том случае, если детям не исполнилось 12 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новые правила коснутся около 2,5% российских семей, приводили авторы законопроекта данные Росстата по итогам переписи населения в 2010 году.