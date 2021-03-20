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В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей

В России начали действовать новые правила предоставления отпуска многодетным родителям. Теперь у них дольше сохраняется право на выбор удобного времени для отдыха
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Многодетные родители смогут получить льготный отпуск до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшими 14-летнего возраста. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 9 марта, он опубликован на портале правовой информации. Федеральные законы вступают в силу по истечению 10 дней с момента публикации.

До этого работники, имеющие трех и более детей, могли получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время лишь в том случае, если детям не исполнилось 12 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новые правила коснутся около 2,5% российских семей, приводили авторы законопроекта данные Росстата по итогам переписи населения в 2010 году.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Согласно исследованию Общественной палаты, проведенному в 2019 году, 72% опрошенных россиян не знают о существующих льготах для многодетных семей. Используют доступные возможности 25% респондентов, а 3% заявили о нехватке времени для оформления необходимых документов на получение льгот.

В частности, в России многодетные семьи могут один раз в месяц бесплатно сходить в музей или бассейн и получить компенсацию за поход в театр. Об этом не знали 65% опрошенных.

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В 2019 году правительство утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Согласно закону право на нее имеют родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появились или появятся третий ребенок и последующие дети.

Автор
Виктория Полякова
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