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Новости без коронавируса ,  
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Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля SpaceX к МКС

Президенты обсудили по телефону борьбу с коронавирусом и положение на нефтяном рынке. Трамп сообщил Путину о своей идее пригласить Россию на следующий саммит G7
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, который состоялся 30 мая, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты провели разговор по телефону.

Этот пуск стал первым пилотируемым полетом в космос, совершенным с территории США, за девять лет. Корабль, созданный компанией SpaceX, доставил американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). С 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle, астронавтов США доставляли на МКС на российских кораблях «Союз».

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

При общении, состоявшемся по инициативе Вашингтона, лидеры России и США обменялись мнениями о мерах борьбы с коронавирусом. Путин выразил признательность за поставку американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Президенты также обсудили положение дел на нефтяном рынке. Они согласились с тем, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, ведет к постепенному восстановлению спроса на сырье и стабилизации цен. Сделка начала действовать с 1 мая, согласно ее условиям, ее участники сокращают добычу на 9,7 млн барр. в сутки в течение двух месяцев, затем постепенно наращивают добычу.

Трамп также сообщил Путину о своей идее пригласить лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи на встречу группы G7, которая пройдет в США.

«Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — отметили в Кремле.

Сегодня Кремль сообщил, что Россия пока не получила официального приглашения на встречу участников «большой семерки». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока в инициативе США «больше вопросов», например о том, в каком качестве пригласят Россию, что войдет в повестку, каким будет состав участников.

В августе 2019 года Трамп допустил приглашение Владимира Путина на саммит в качестве гостя.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, SpaceX
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