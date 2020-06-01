Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля SpaceX к МКС

Президенты обсудили по телефону борьбу с коронавирусом и положение на нефтяном рынке. Трамп сообщил Путину о своей идее пригласить Россию на следующий саммит G7

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, который состоялся 30 мая, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты провели разговор по телефону.

Этот пуск стал первым пилотируемым полетом в космос, совершенным с территории США, за девять лет. Корабль, созданный компанией SpaceX, доставил американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). С 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle, астронавтов США доставляли на МКС на российских кораблях «Союз».

При общении, состоявшемся по инициативе Вашингтона, лидеры России и США обменялись мнениями о мерах борьбы с коронавирусом. Путин выразил признательность за поставку американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Президенты также обсудили положение дел на нефтяном рынке. Они согласились с тем, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, ведет к постепенному восстановлению спроса на сырье и стабилизации цен. Сделка начала действовать с 1 мая, согласно ее условиям, ее участники сокращают добычу на 9,7 млн барр. в сутки в течение двух месяцев, затем постепенно наращивают добычу.