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Киев предложил ввести запрет общения на русском языке во всех вузах

Языковой омбудсмен Креминь выступил за запрет общения на русском языке во всех вузах

Запрет на межличностное общение на русском зыке следует распространить на все украинские вузы, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев». Выступление опубликовано на странице омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Так он прокомментировал введение такого запрета в Киевско-Могилянской академии 27 января.

«Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — сказал Кремень.

По его словам, сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов. Кремень отметил, что согласно ст. 21 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», язык учебного процесса является государственным».

21 октября прошлого года глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще», назвав его «элементом враждебной пропаганды». 11 ноября русский язык был исключен из учебных программ детских садов и школ Киева. Такое решение приняли депутаты городского совета.

Закон, о котором говорит Кремень, вступил в силу в 2019 году. Он закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками и ввел механизмы контроля за его применением во многих сферах жизни. Закон также резко сократил сферу применения негосударственных языков: 90% программ на общенациональных каналах должны выходить на украинском, выпуск СМИ только на русском языке запретили, обязав дублировать тираж на украинском.

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русский язык украинский язык вузы запрет
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