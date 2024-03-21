В Киеве возмутились названиями детсадов «Карандашкино» и «Одуванчик»
На Украине необходимо переименовать детские сады, названия которых имеют «русскоязычный характер», не соответствуют стандартам украинского языка или здравому смыслу, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Его слова опубликовала пресс-служба на сайте омбудсмена.
Уполномоченный перечислил примеры таких названий детсадов: «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Черемушки», "Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Рома+Машка», «Одуванчик», «Инжераш», «Мугурел», «Универсул прикиндеилор», «Эндекерт», «Пачирта», «Монтессори фемели», «Британика кидс», «Спик инглиш», «Гринрайс Кидс».
«Обрусевшие, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные химеры присутствуют везде, и этому нужно положить конец», — сказал Кремень и призвал местные власти навсегда избавиться от иностранных заимствований.
Омбудсмен напомнил, что закон о языке требует называть учреждения государственной и коммунальной форм собственности на украинском языке.
Уполномоченный по языку регулярно выступает с резонансными предложениями. Год назад он призывал к запрету на использование русского языка во всех университетах Украины. «В каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — пояснял Кремень.
МИД России тогда предложил уполномоченному обратить внимание на распространенность русского языка в ВСУ, «в частности некоторых его слов» из-за неудач при контрнаступлении.
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Его критике подвергался даже президент Владимир Зеленский. Его омбудсмен обвинил в нарушении закона о языке во время встреч Зеленского в Киеве с американским актером Шоном Пенном и основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном в июне 2022 года. На видеозаписях со встреч слышно, что Зеленский говорит по-английски. При это языковой закон допускает, что при рабочем общении с иностранцами допускается использование президентом «другого языка, приемлемого для участников».
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