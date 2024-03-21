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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве возмутились названиями детсадов «Карандашкино» и «Одуванчик»

Украинский обмудсмен Кремень призвал переименовать детсады с русскими названиями
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине есть детсады, названные под влиянием русского и других языков, что противоречит законам, обратил внимание обмудсмен по языку. В качестве примеров он привел «Спик инглиш», «Черемушки» и «Кузнечик»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На Украине необходимо переименовать детские сады, названия которых имеют «русскоязычный характер», не соответствуют стандартам украинского языка или здравому смыслу, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Его слова опубликовала пресс-служба на сайте омбудсмена.

Уполномоченный перечислил примеры таких названий детсадов: «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Черемушки», "Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Рома+Машка», «Одуванчик», «Инжераш», «Мугурел», «Универсул прикиндеилор», «Эндекерт», «Пачирта», «Монтессори фемели», «Британика кидс», «Спик инглиш», «Гринрайс Кидс».

«Обрусевшие, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные химеры присутствуют везде, и этому нужно положить конец», — сказал Кремень и призвал местные власти навсегда избавиться от иностранных заимствований.

Омбудсмен напомнил, что закон о языке требует называть учреждения государственной и коммунальной форм собственности на украинском языке.

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Уполномоченный по языку регулярно выступает с резонансными предложениями. Год назад он призывал к запрету на использование русского языка во всех университетах Украины. «В каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — пояснял Кремень.

МИД России тогда предложил уполномоченному обратить внимание на распространенность русского языка в ВСУ, «в частности некоторых его слов» из-за неудач при контрнаступлении.

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Его критике подвергался даже президент Владимир Зеленский. Его омбудсмен обвинил в нарушении закона о языке во время встреч Зеленского в Киеве с американским актером Шоном Пенном и основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном в июне 2022 года. На видеозаписях со встреч слышно, что Зеленский говорит по-английски. При это языковой закон допускает, что при рабочем общении с иностранцами допускается использование президентом «другого языка, приемлемого для участников».

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Украина переименование детсады детский сад русский язык
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