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Политика ,  
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В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 63 человека

МВД Грузии: в Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 63 человека
В МВД уточнили, что протестующих задержали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. По данным министерства, задержанные нападали на полицию и пытались прорвать кордоны. В ходе митинга пострадали шесть правоохранителей

В Тбилиси в ходе митинга против закона об иностранных агентах были арестованы 63 человека, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, передает Mtavari.

Акция проходила на проспекте Руставели, где располагается здание грузинского парламента. Протестующих задержали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

По словам Дарахвелидзе, участники митинга нападали на сотрудников полиции, оскорбляли их, бросали в них камни и бутылки, а также пытались прорвать кордоны.

Замминистра рассказал, что в ходе акции протеста пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов. Они получили «различные серьезные травмы» и сейчас находятся в больнице, уточнил Дарахвелидзе. По факту нападения на силовиков проводится расследование.

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Накануне, 30 апреля, перед зданием парламента Грузии прошла очередная акция протеста, в ходе которой между митингующими и полицейскими происходили стычки. По данным Rustavi 2, активисты пытались помешать депутатам покинуть здание парламента, сидя у служебного входа, активистов задержали. Ambebi писал, что грузинский спецназ применял против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 63 человека
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17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. После этого в стране начались массовые протесты. Участники митингов называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал принять закон при любом раскладе.

Кремль отвергал предположения, что законопроект является «российским».

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Теги
София Земляных
Грузия закон об иноагентах митинг Тбилиси акции протеста
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