Республиканцы потребовали отставки продвинувшего помощь Киеву Джонсона

Спикер палаты представителей Джонсон обеспечил прохождение законопроекта о помощи Украине. Республиканцы критиковали его за обхождение вопроса о проблемах с мигрантами в США. Также его винят в сближении с демократами

Марджори Тейлор Грин (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин потребовала провести голосование по вопросу отставки с поста спикера палаты представителей своего однопартийца Майка Джонсона, сообщает The Washington Post (WP).

«Майк Джонсон не способен на эту работу. Он доказывал это снова и снова», — сказала Грин на пресс-конференции и потребовала проведения официального голосования по вопросу отставки. Ее позицию разделил республиканец Томас Мэсси.

Она обвинила Джонсона в сближении с Демократической партией. Джонсон уже ответил на призыв Грин. По его словам, это предложение неправильно для Республиканской партии, палаты и США.

Грин сообщила, что хочет принять конкретные шаги на следующей неделе (WP отмечает, что вечером 1 мая в палате объявят перерыв). Она намерена действовать в соответствии со специальными правилами, обязывающими палату проголосовать по предложению в течение двух полных законодательных дней.

WP указывает, что инициатива Грин может не найти поддержки, поскольку демократы обещали спасти Джонсона от отставки. Республиканцы в палате имеют перевес в два голоса.

20 апреля палата представителей одобрила выделение Украине помощи в размере $60,64 млрд, затем соответствующий законопроект поддержали сенат и президент Джо Байден. Незадолго до этого по предложению Джонсона финансирование для Киева выделили в отдельный от финансирования Израиля и Тайваня билль, это и помогло в конце концов принять законопроект, без которого средства Украине не выделяли более полугода.

Предложение Джонсона вызвало критику среди некоторых республиканцев, так как законопроекты не содержали положений по борьбе с нелегальной иммиграцией через южную границу США. Как писала газета Politico, ранее Джонсон разделял эту позицию однопартийцев по вопросу пограничной политики, но потом склонился к необходимости выделить помощь Украине, в том числе из-за встреч с Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским и т.д.

Россия осуждает западные военные поставки Киеву. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без «внешней подпитки».