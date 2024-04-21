Республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов во время голосования

Республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов во время голосования по новому пакету помощи для Киева, сообщает Fox News.

По данным канала, ближе к окончанию голосования по законопроекту демократы начали раздавать флаги Украины. Это вызвало недовольство у республиканца Марка Молинаро, и он сделал им выговор. По словам конгрессмена, подобные действия нарушают внутренний протокол палаты представителей.

После завершения голосования демократы начали аплодировать и размахивать флагами. Член палаты представителей Анна Паулина Луна (республиканец, штат Флорида) разозлилась и выкрикнула в микрофон: «Уберите эти чертовы флаги».

Члены палаты представителей вечером 20 апреля одобрили законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Документы не могли согласовать с осени 2023 года.

За помощь Украине проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Среди республиканцев его поддержал 101 человек, проголосовали против — 112. Президент США Джо Байден призвал сенат поскорее принять законопроект, чтобы начать поставки оружия на Украину. Голосование назначили на 23 апреля.

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пакет помощи еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.