Spiegel сообщил о способе ЕС пережить зиму без газа из России
Для заполнения газовых хранилищ Европейского союза на 80% к 1 ноября все сталелитейные, химические и цементные заводы, а также электростанции должны быть дважды отключены от газа на несколько недель, пишет немецкая газета Spiegel со ссылкой на данные исследовательского центра в Юлихе (Германия).
«Если резервуары для хранения должны быть заполнены в соответствии с запланированными показателями и в то же время поставки из России должны быть сильно сокращены, это будет возможно только со значительными ограничениями для промышленности и электростанций», — приводит издание слова Йохен Линсена, профессора Юлихского исследовательского центра.
Согласно модели, разработанной при участии Линсена, в случае реализации заявленной ЕС цели сократить потребление газа из России на две трети в этом году, к зиме газовые хранилищах не будут заполнены до необходимо уровня (80%). Чтобы достичь этого, одновременно сокращая закупки газа из России, ЕС надо сэкономить в этом году примерно 30 млрд куб., что соответствует трети годового потребления газа Германии.
Авторы модели называют это очень оптимистичным сценарием даже с учетом перспективы увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного – из других стран.
Согласно рассчитанной модели, для заполнения хранилищ на 63% к 1 августа целый ряд промышленных предприятий ЕС должен быть прямо сейчас и до конца июля отключен от газа, а электростанции — почти на весь июль. Аналогичную меру необходимо будет повторить в октябре, чтобы заполнить ПГХ на 80% к 1 ноября, считают исследователи.
После начала российской спецоперации на Украине в ЕС заговорили о планах снизить зависимость от российского газа. Сейчас Россия обеспечивает 40% потребления газа в ЕС. Еврокомиссия называла возможным сократить закупки газа из России на две трети в этом году и полностью прекратить их «намного раньше» 2030 года.
Диверсифицировать поставки ЕС рассчитывает с помощью увеличения закупок СПГ, трубопроводов в другие страны, а также наращиванием объема производства и импорта возобновляемого водорода и биометана.
На фоне введения западных санкций президент России Владимир Путин перевел в рубли расчеты за газ для недружественных стран (в их числе и страны ЕС). Брюссель назвал это способом обойти ограничительные меры, а большинство европейских стран отказались платить в рублях. 27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с тем, что эти страны не оплатили газ рублями.