Лондон пригрозил тюрьмой тем, кто не отчитается за работу на Россию

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Великобритания отнесла Россию к высшей (расширенной) категории в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS), передает Bloomberg.

Тем, кто работает на российское государство, нужно будет декларировать свою деятельность, иначе им грозит тюрьма — срок до пяти лет.

«Кремль несет ответственность за неприемлемые угрозы нашей национальной безопасности — от разрушительных кибератак до злонамеренных попыток вмешательства в наши демократические процессы и покушений в этой стране», — заявила министр внутренних дел королевства Иветт Купер.

Зарегистрироваться должным образом с 1 июля нужно будет всем, кто сотрудничает с российскими органами власти, вооруженными силами, полицией, разведкой, судами, парламентом, политическими партиями («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») и т. д.

Первой страной, которую отнесли к высшей категории, был Иран. Bloomberg отмечает, что третьей страной в этом списке может стать Китай.

В рамках FIRS также существует политическая категория. Она подразумевает регистрацию тех, кто занимается распространением политического влияния по указанию из-за рубежа.

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