Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата
Британские власти аннулировали аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов в качестве ответа на аналогичное решение российских властей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.
Это произошло после того, как в России лишили аккредитации второго секретаря британского посольства Алкеша Одедра и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера.
«Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем от России того же. Любые дальнейшие действия со стороны России будут считаться эскалацией и на них будет дан соответствующий ответ», — говорится в сообщении МИДа.
По мнению британского ведомства, в течение последнего года российские власти усилили давление на дипломатов, выдвигая необоснованные обвинения в их адрес. В Лондоне это интерпретировали как попытки «добиться закрытия посольства Великобритании в Москве».
В начале февраля МИД Великобритании объявил о лишении аккредитации российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства, второго секретаря политического отдела Уилкса Эдварда Прайора в ноябре 2024 года. Российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД, где подчеркнули, что Лондон «не потерпит запугивания» своих дипломатов и готов ответить на дальнейшие шаги Москвы.
В сентябре ФСБ сообщила о высылке шести сотрудников британского посольства, обвинив их в «разведывательно-подрывной деятельности». В ответ Лондон назвал обвинения беспочвенными, а их причиной — попытки противодействия британской политике в Европе.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней
США возобновили поставки военной помощи Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске
В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов