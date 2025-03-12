Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата

Посольство России в Лондоне, Великобритания (Фото: Stephen Chung / Zuma / Global Look Press)

Британские власти аннулировали аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов в качестве ответа на аналогичное решение российских властей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

Это произошло после того, как в России лишили аккредитации второго секретаря британского посольства Алкеша Одедра и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера.

«Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем от России того же. Любые дальнейшие действия со стороны России будут считаться эскалацией и на них будет дан соответствующий ответ», — говорится в сообщении МИДа.

По мнению британского ведомства, в течение последнего года российские власти усилили давление на дипломатов, выдвигая необоснованные обвинения в их адрес. В Лондоне это интерпретировали как попытки «добиться закрытия посольства Великобритании в Москве».

В начале февраля МИД Великобритании объявил о лишении аккредитации российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства, второго секретаря политического отдела Уилкса Эдварда Прайора в ноябре 2024 года. Российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД, где подчеркнули, что Лондон «не потерпит запугивания» своих дипломатов и готов ответить на дальнейшие шаги Москвы.

В сентябре ФСБ сообщила о высылке шести сотрудников британского посольства, обвинив их в «разведывательно-подрывной деятельности». В ответ Лондон назвал обвинения беспочвенными, а их причиной — попытки противодействия британской политике в Европе.