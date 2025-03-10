МИД предостерег Лондон от эскалации после обвинений в шпионаже

Представитель посольства Великобритании в Москве вызван в МИД РФ в связи с лишением аккредитации двух сотрудников за признаки разведывательной деятельности, 10 марта 2025 года (Фото: МИД России / Telegram)

Россия даст «решительный зеркальный ответ», если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации после обвинения сотрудника посольства в Москве и члена семьи другого дипломата в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.

Ранее ФСБ заявила, что сотрудник британского посольства в Москве Алкеш Одедра и супруг другого дипломата королевства Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Кроме того, по данным ведомства, при въезде в Россию они намеренно указали ложные сведения.

На основании сведений спецслужбы, МИД лишил их аккредитаций и предписал покинуть Россию в течение двух недель.

В посольстве Великобритании РБК заявили, что считают обвинения «безосновательными». «Мы ответим соответствующим образом», — предупредили тогда в дипломатическом ведомстве.