 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Высылки дипломатов ,  
0 

МИД предостерег Лондон от эскалации после обвинений в шпионаже

Сюжет
Высылки дипломатов
Представитель посольства Великобритании в Москве вызван в МИД РФ в связи с лишением аккредитации двух сотрудников за признаки разведывательной деятельности, 10 марта 2025 года
Представитель посольства Великобритании в Москве вызван в МИД РФ в связи с лишением аккредитации двух сотрудников за признаки разведывательной деятельности, 10 марта 2025 года (Фото: МИД России / Telegram)

Россия даст «решительный зеркальный ответ», если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации после обвинения сотрудника посольства в Москве и члена семьи другого дипломата в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.

ФСБ заявила о работавших под прикрытием посольства Британии шпионах
Политика

Ранее ФСБ заявила, что сотрудник британского посольства в Москве Алкеш Одедра и супруг другого дипломата королевства Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Кроме того, по данным ведомства, при въезде в Россию они намеренно указали ложные сведения.

На основании сведений спецслужбы, МИД лишил их аккредитаций и предписал покинуть Россию в течение двух недель.

В посольстве Великобритании РБК заявили, что считают обвинения «безосновательными». «Мы ответим соответствующим образом», — предупредили тогда в дипломатическом ведомстве.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
МИД Великобритания шпионаж
Материалы по теме
ФСБ заявила о работавших под прикрытием посольства Британии шпионах
Политика
Британское посольство назвало необоснованными обвинения в шпионаже
Политика
Суд Дании отказался выдать Украине россиянина, обвиняемого в шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Небензя подтвердил координацию между Россией и США по сирийскому вопросуПолитика, 17:57
На Украине включили онлайн-сервис «Электронная конопля»Экономика, 17:53
В Пулково изъяли 107 контрабандных живых омаров на ₽700 тыс.Общество, 17:51
«Hyundai и Toyota — первые». Все о возвращении западных брендов в РоссиюАвто, 17:48
Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12Инвестиции, 17:48
Умер автор слов гимна Петербурга Олег ЧупровОбщество, 17:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Центробанк установил курс доллара США на 11 марта на уровне 88,39 рубляИнвестиции, 17:39
Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операцииПолитика, 17:31
При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человекаОбщество, 17:29
Индекс РТС в феврале показал лучший результат за 10 летИнвестиции, 17:25
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенцаОбщество, 17:09
МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за критики смертного приговора ученомуПолитика, 17:08