МИД предостерег Лондон от эскалации после обвинений в шпионаже
Россия даст «решительный зеркальный ответ», если Великобритания пойдет на эскалацию ситуации после обвинения сотрудника посольства в Москве и члена семьи другого дипломата в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.
«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.
Ранее ФСБ заявила, что сотрудник британского посольства в Москве Алкеш Одедра и супруг другого дипломата королевства Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Кроме того, по данным ведомства, при въезде в Россию они намеренно указали ложные сведения.
На основании сведений спецслужбы, МИД лишил их аккредитаций и предписал покинуть Россию в течение двух недель.
В посольстве Великобритании РБК заявили, что считают обвинения «безосновательными». «Мы ответим соответствующим образом», — предупредили тогда в дипломатическом ведомстве.
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