Лавров заявил о передаче США списка ударов Украины в нарушение моратория

Лавров: Белоусов на Совбезе доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары

Данные об атаках Украины в нарушение моратория на удары по энергетике передали Рубио и Уолтцу, сообщил министр. Россия на 100% соблюдает режим прекращения огня по энергообъектам Украины, подчеркнул он

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании российского Совбеза привел список нарушений, которые допустила Украина в рамках режима прекращения ударов по объектам энергетики. Этот перечень передали советнику по нацбезопасности президента США Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «России 24».

«Мы направили его [также] нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можно назвать властью», — сказал Лавров (цитата по радио «Маяк»).

Мораторий на удары был согласован 18 марта по итогам переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Кремль заявлял, что он действует с той же даты в течение 30 дней. Москва строго соблюдает запрет на атаки, указал Лавров, а российские объекты подвергались ударам регулярно, разве что с перерывом в один-два дня.

Кремль указывал, что мораторий распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

Российское Минобороны сообщало о различных атаках украинской стороны по энергообъектам в России: например, 31 марта под удар попала трансформаторная подстанция в Белгородской области, 30 марта в Брянской области из-за атаки произошло отключение высоковольтных линий, ряд потребителей в двух районах остались без света из-за этого, и т.д.

Комментируя российские данные о более ранних атаках (25–26 марта), Генштаб ВСУ опроверг, что нарушения моратория имели место.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 26 марта заявил, что несмотря на нарушения режима со стороны Киева, «мораторий должен соблюдаться». Он отметил, что договоренность — «это хорошее продвижение» в рамках контактов России и США и нужно «дальше идти этим путем».