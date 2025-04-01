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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о передаче США списка ударов Украины в нарушение моратория

Лавров: Белоусов на Совбезе доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары
Сюжет
Военная операция на Украине
Данные об атаках Украины в нарушение моратория на удары по энергетике передали Рубио и Уолтцу, сообщил министр. Россия на 100% соблюдает режим прекращения огня по энергообъектам Украины, подчеркнул он
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании российского Совбеза привел список нарушений, которые допустила Украина в рамках режима прекращения ударов по объектам энергетики. Этот перечень передали советнику по нацбезопасности президента США Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «России 24».

«Мы направили его [также] нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можно назвать властью», — сказал Лавров (цитата по радио «Маяк»).

Мораторий на удары был согласован 18 марта по итогам переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Кремль заявлял, что он действует с той же даты в течение 30 дней. Москва строго соблюдает запрет на атаки, указал Лавров, а российские объекты подвергались ударам регулярно, разве что с перерывом в один-два дня.

Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетике
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Фото:John Moore / Getty Images

Кремль указывал, что мораторий распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

Российское Минобороны сообщало о различных атаках украинской стороны по энергообъектам в России: например, 31 марта под удар попала трансформаторная подстанция в Белгородской области, 30 марта в Брянской области из-за атаки произошло отключение высоковольтных линий, ряд потребителей в двух районах остались без света из-за этого, и т.д.

Комментируя российские данные о более ранних атаках (25–26 марта), Генштаб ВСУ опроверг, что нарушения моратория имели место.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 26 марта заявил, что несмотря на нарушения режима со стороны Киева, «мораторий должен соблюдаться». Он отметил, что договоренность — «это хорошее продвижение» в рамках контактов России и США и нужно «дальше идти этим путем».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Лавров Андрей Белоусов Минобороны энергетика Украина США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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