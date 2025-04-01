Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ по объектам энергетики
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны.
«31 марта в 10.08 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что 31 марта в 11:38 была атакована трансформаторная подстанция в селе Смородино Грайворонского района Белгородской области.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. В Киеве заявили о поддержке 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.
Однако Минобороны России неоднократно заявляло о продолжающихся атаках на энергосистему.
В ночь на 26 марта украинские беспилотники атаковали оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала «Россети Центр» в Брянской области. 28 марта беспилотники дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области. 30 марта ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Севском районе Брянской области.
В Генштабе ВСУ заявили, что 25–26 марта не наносили удары беспилотниками по энергетическим объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что происходящее свидетельствует о «тотальной бесконтрольности» действий украинской армии.
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