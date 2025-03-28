На Украине сочли переходом красных линий новый проект сделки с США

США передали Украине проект соглашения, который схож с документом, отвергнутым Зеленским, и «имеет ноль шансов на ратификацию», пишет «Европейская правда». В Верховной раде уточняли, что в нем нет гарантий безопасности

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Новый проект ресурсной сделки, который США передали Украине, схож с первой версией соглашения, которую украинский президент Владимир Зеленский отверг. В сделке снова появился пункт о компенсации помощи Вашингтона, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на документ.

Документ на 58 страниц «мелким шрифтом» пытается охватить все аспекты: от обращения с доходами до правил голосования в создаваемой двусторонней структуре, пишет издание. Она получила название «Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития». Со стороны США главным участником фонда должна стать международная финансовая корпорация по развитию (International Development Finance Corporation, DFC). Именно она будет основным распорядителем в фонде: проводить основные назначения, управлять доходами и т.п.

От Киева потребуют компенсации всей помощи Вашингтона, предоставленной после начала боев. В документе отмечается, что суммарную стоимость поддержки надо будет посчитать и прописать в приложении к договору — она станет «первоначальным взносом DFC» в фонд.

По оценкам немецкого института Киля, США за время конфликта предоставили Украине помощь на $123 млрд. Американский президент Дональд Трамп заявлял о $500 млрд, позже снизив оценку до $350 млрд.

Правительство Украины будет обязано конвертировать доходы фонда в доллары и перечислять средства на счета американской стороны по первому запросу, причем комиссии, налоги и сборы также компенсирует Киев. Средства на функционирование фонда и погашение долга будут поступать с будущих доходов от украинских недр — структура будет получать 50% стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и новых месторождений. Также в документе упоминается 50% дохода государства от инфраструктурных объектов, однако детали не приводятся.

При этом, как пишет «Европейская правда», Украину «ставят на счетчик»: каждый год сумма компенсации в бюджет США будет увеличиваться на 4%.

Кроме того, документ предполагает, что США имеют право первого рассмотрения по всем будущим инвестиционным проектам «в сфере природных ресурсов и в сфере инфраструктуры». Украина сможет вести переговоры с другими инвесторами, только если американские компании не заинтересовались предложением. При этом Киев должен делиться с Вашингтоном деталями этих переговоров и не имеет права предлагать лучшие условия другим инвесторам в течение года с момента отказа американских инвесторов.

Также в новом проекте есть положение, которого не было в предыдущих версиях: Украину обяжут добавлять в лицензии для компаний, которые будут добывать «критически важные ископаемые», запрет на продажу этих ископаемых «покупателям, основное место деятельности которых находится в стране, которую DFC определяет как стратегического конкурента США». «Европейская правда» отмечает, что, скорее всего, стратегическим конкурентом США будет Евросоюз, так что такое обязательство может препятствовать интеграции Украины в ЕС.

DFC будет уполномочена назначать главу фонда, а большинством в правлении станут представители США. Двух украинских членов правления должна одобрить DFC, однако они не смогут повлиять на работу фонда и его решения, отмечает «Европейская правда». Как уточнял ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в состав правления войдут пять человек, трое из которых — представители США с правом вето. По его словам, новый проект охватывает все полезные ископаемые Украины, в том числе нефть и газ, а его изменения или прекращение действия возможны лишь при согласии Вашингтона. При этом, подчеркнул депутат, документ не содержит «даже намека» о гарантиях безопасности Украины. В этом виде соглашение «имеет ноль шансов на ратификацию», заключает «Европейская правда».

Украина получила от США новый вариант соглашения по ресурсной сделке 23 марта. Ожидалось, что стороны подпишут предыдущий согласованный документ 28 февраля. Однако этого не произошло из-за перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. США взяли паузу в переговорах по этому вопросу и неоднократно отвечали отказом Украине подписать предыдущий вариант соглашения, отмечает издание. Как уточнял Зеленский, Вашингтон меняет условия сделки. Дискуссии на этот счет стороны ведут с начала февраля.