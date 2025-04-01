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Польша объявит в розыск 43 российских эксперта по делу о крушении Ту-154

Польша объявит в розыск 43 российских судмедэксперта по делу о крушении Ту-154
Польская прокуратура объявит в розыск 43 судмедэксперта, проводивших 61 вскрытие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском с Лехом Качиньским на борту. По ее данным, в протоколах вскрытия были нарушения. Москва отвергала обвинения
Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска, 2010 год
Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска, 2010 год (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Следственная группа при Национальной прокуратуре Польши, которая занимается производствами, связанными с крушением Ту-154 с польской делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году, намерена подать ходатайство об объявлении в розыск 43 российских судмедэкспертов. Об этом PAP заявил руководитель группы прокурор Кшиштоф Шварц.

По его словам, решение связано с тем, что в протоколах вскрытия тел жертв катастрофы российских судебных медиков «было много ложной информации», в частности в них включались описания органов и повреждений, а также произведенных работ, которых не было в действительности, при этом отсутствовали описания идентификационных признаков и повреждений некоторых погибших.

Всего польские следователи обнаружили «серьезные нарушения» в более чем 60 вскрытиях, утверждает Шварц. «Неясно, были ли эти протоколы написаны намеренно неправдиво или от лени либо некомпетентности. Конечно, эти протоколы были созданы небрежно», — отметил он.

Экспертизы не подтвердили взрыв на Ту-154, в котором летел Качиньский
Политика
Фото:UPPA / ZUMA Press / Global Look Press

Прокурор добавил, что в связи с этим были вынесены постановления о предъявлении обвинений 43 российским судмедэкспертам, которые касаются 61 вскрытия. Он рассказал, что прокуратура подаст в суд заявления о так называемом разыскном аресте, который необходим для выдачи ордера на розыск и международный розыск.

РБК направил запрос в МИД России.

PAP отмечает, что вопрос о нарушениях в документации российских судмедэкспертов по делу о смоленской катастрофе расследуется польской прокуратурой давно. В связи с ошибками и отсутствием фотодокументации, а также с отказом России в допросе проводивших вскрытия судмедэкспертов было принято решение об эксгумации тел жертв крушения. В результате, по данным польской прокуратуры, было установлено, что восемь тел были подменены.

Экспертизы не подтвердили взрыв на Ту-154, в котором летел Качиньский
Политика
Фото:UPPA / ZUMA Press / Global Look Press

Самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая Качиньского, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынского расстрела. Все находившиеся на борту погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. В 2017 году польские эксперты заявили, что есть доказательства взрывов на борту, и следователи вновь начали рассматривать версию, что катастрофа была спланирована.

В том же году польские власти заявили, что в гробу Качиньского были обнаружены останки двух других тел, похожие ситуации возникли и с другими жертвами катастрофы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявила, что передача останков тел погибших в авиакатастрофе проходила «с соблюдением всех правил и формальностей», а идентификацией погибших занимались «уполномоченные чиновники из Польши» и родственники.

В апреле 2022 года Антоний Мацеревич, который был главой комитета Минобороны Польши по расследованию авиакатастрофы, обвинил в крушении президентского борта российские спецслужбы. Тогда же он аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Вместе с тем глава комиссии исключил человеческий фактор в качестве причины трагедии.

После смены власти в Польше в конце 2023 года правительство решило распустить комиссию Минобороны, расследовавшую дело о смоленской катастрофе. Замминистра обороны Цезарь Томчик тогда подчеркнул, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства». В канцелярии премьер-министра Польши призвали дать ее деятельности правовую и уголовную оценку. Однако Мацеревич назвал решение о роспуске незаконным и заявил, что комиссия продолжит работу.

Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. По версии Следственного комитета, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

В прошлом январе Польша отозвала иск к России в ЕСПЧ. В Кремле призвали больше не политизировать трагедию.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Польша прокуратура судмедэкспертиза розыск Лех Качиньский Смоленск
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