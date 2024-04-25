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Политика ,  
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Экспертизы не подтвердили взрыв на Ту-154, в котором летел Качиньский

Прокуратура Польши: экспертизы не подтвердили взрыв на упавшем Ту-154
Самолет с польским президентом разбился в 2010 году под Смоленском. В 2022 году Варшава обвинила в произошедшем российские власти.
Фото: UPPA / ZUMA Press / Global Look Press
Фото: UPPA / ZUMA Press / Global Look Press

Проведенные властями Польши экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту президентского самолета Польши Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак на встрече с семьями погибших и их представителями. В памятном мероприятии приняли участие около 50 человек.

Как уточнили в прокуратуре, цель встречи — предоставить семьям жертв исчерпывающую информацию о ходе расследования. Руководитель следственной группы, расследующей катастрофу, прокурор Кшиштоф Шварц заявил, что несколько процессов не были завершены из-за «отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации».

«Прокурор также представил информацию о физико-химических испытаниях, <...> объеме испытаний, доказательных ограничениях и, прежде всего, содержании полученных заключений», — отметил Новак. Так, он заверил, что взрыва не было.

По словам представителя прокуратуры, на предметах, которые изучались в ходе экспертизы, не обнаружили следов, которые могли бы указать на взрыв.

В Польше заявили о «конце лжи» про роль России в крушении Ту-154
Политика
Фото:UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились польский президент Лех Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позже в Польше начали новое расследование.

В апреле 2022 года тогдашний глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антон Мачеревич обвинил в авиакатастрофе российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии.

В декабре 2023 года польские власти решили ликвидировать комиссию по расследованию авиакатастрофы. Заместитель министра обороны Цезарь Томчик отметил, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства».

Представитель президента России Дмитрий Песков в январе призвал не политизировать авиакатастрофу.

«Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет и что здравый смысл все-таки возобладает», — подчеркнул представитель Кремля.

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Мир Ландау
Польша прокуратура ТУ-154 Лех Качиньский Смоленск
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