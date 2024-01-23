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Политика ,  
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Кремль призвал больше не политизировать крушение самолета Качиньского

Песков: Россия против продолжения политизации темы с самолетом Качиньского
В декабре новые польские власти решили ликвидировать комиссию по расследованию крушения самолета экс-президента Качиньского, а накануне отозвали иск к России в ЕСПЧ. Песков призвал не политизировать эту «страшную катастрофу»
Фото: Imago-Images / ТАСС
Фото: Imago-Images / ТАСС

В Кремле осведомлены о решении польских властей об отказе от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Однако официальные оценки делать рано: необходимо подробнее ознакомиться с данными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет и что здравый смысл все-таки возобладает», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что России давно известны причины катастрофы и позиция страны по этому вопросу хороши известна.

Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского
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Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска в 2010 году

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту, в частности, находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели, всего 96 человек. Все они погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. В апреле 2022 года тогдашний глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антоний Мачеревич обвинил в ней российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии СК, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

В декабре 2023 года, после того как новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск (до него с 2015-го у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат-близнец Леха Качиньского Ярослав), польские власти решили ликвидировать комиссию по расследованию авиакатастрофы. Замминистра обороны Цезарь Томчик тогда подчеркнул, что это стало «концом лжи польского государства», а также бессмысленных трат на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин смоленской катастрофы. 22 января МИД Польши сообщил о решении отозвать иск к России в ЕСПЧ.

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Дмитрий Песков Лех Качиньский расследование ЕСПЧ
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