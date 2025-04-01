Швейцария сняла санкции с четырех российских объектов недвижимости
Швейцария исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один, сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), передает Tages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.
Кроме того, в Швейцарии заблокированы активы Центробанка России на сумму 7,45 млрд франков (около $8,45 млрд). Годом ранее их стоимость была 7,2 млрд швейцарских франков (рост около 3,5%).
Швейцария последовательно присоединяется к вводимым против России санкциям ЕС. Однако 14-й пакет ограничения Берн принял не в полном объеме, так как швейцарское законодательство на тот момент уже позволяло преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране.
Газета пояснила, что SECO может разблокировать активы в исключительных случаях, например, если попавшие под ограничения лица заявляют о затруднительном положении или доказывают, что средства нужны для выполнения старых контрактов.
В январе Tages-Anzeiger со ссылкой на решение SECO от 22 декабря 2022 года сообщила, что SECO разблокировал более €6,5 млн на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с миллиардером Алишером Усмановым. Женевская трастовая компания, представляющая интересы этих фирм, подала заявку на разблокировку средств для оплаты счетов в других юрисдикциях.
Кроме того, в марте Швейцария исключила из санкционного списка семерых россиян, включая бизнесменов Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского, министра спорта России Михаила Дегтярева и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову. До этого санкции с них снял ЕС.
Москва считает рестрикции незаконными и требует их снятия.
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