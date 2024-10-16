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Война санкций ,  
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Швейцария не применит антироссийские санкции ЕС против своих «дочек»

Швейцария не применит антироссийские санкции ЕС против своих дочерних компаний
Сюжет
Война санкций
Швейцарское законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране, поэтому правительство решило не принимать часть 14-го пакета санкций ЕС «в ее нынешнем виде». Москва считает санкции незаконными

Швейцария решила не принимать в полном объеме последний, 14-й пакет санкций Евросоюза против России, поскольку ее собственное законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране. Об этом говорится в заявлении правительства конфедерации. . Положения 14-го пакета позволяют гражданам и компаниям стран ЕС потенциально обращать взыскание на активы российских компаний в Евросоюзе.

«Согласно действующему законодательству о санкциях, Швейцария уже имеет возможность преследовать компании за обход санкций с помощью своих дочерних компаний и активно этим занимается», — сказано в документе.

В правительстве подчеркнули, что несколько таких дел уже расследуется в стране, а одно из них передано генеральному прокурору Швейцарии.

По этой причине Федеральный совет (правительство) решил не принимать указанную меру ЕС «в ее нынешнем виде», следует из заявления кабмина. Однако швейцарское Минэкономики будет отслеживать ситуацию, сказано в нем.

Решение Федерального совета раскритиковала Социал-демократическая партия Швейцарии — вторая по величине политическая сила страны, члены которой входят в состав правительства. «Сегодняшнее решение Федерального совета — это огромный шаг назад», — заявил председатель партии Седрик Вермут.

Как отмечает Bloomberg, решения в Федеральном совете часто принимаются на основе консенсуса между семью его членами, как правило, без учета партийной принадлежности.

Боррель рассказал, какие новые санкции против России считает необходимыми
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Фото:Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

Швейцария 16 октября внесла в свой санкционный список против России 61 предприятие. Страна в очередной раз поддержала меры, принятые в рамках 14-го пакета ограничительных мер Евросоюза. В Берне подчеркнули, что около половины попавших под санкции предприятий «находятся в третьих странах и связаны с российским военным комплексом».

Также в новом пакете ограничений есть запрет на использование банками некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных транзакций, которые являются альтернативой SWIFT. Также правительство обязало компании на договорном уровне запретить реэкспорт прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны в Россию.

В энергетической сфере ограничительные меры затронули сжиженный природный газ (СПГ). Швейцария запретила инвестировать в строящиеся в России СПГ-проекты или снабжать их необходимыми товарами. С марта 2025 года будет запрещено оказывать услуги, связанные с погрузкой российского СПГ.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России в конце июня. В конце августа Швейцария частично присоединилась к нему.

Москва считает санкции стран Запада незаконными.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Швейцария санкции против России Евросоюз дочерняя компания
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