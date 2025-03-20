Швейцария исключила из санкционного списка семерых россиян

Михаил Дегтярев (Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС)

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) исключил из санкционного списка семерых граждан России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, из списка исключены бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, министр спорта России Михаил Дегтярев, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, умерший в феврале 2024 года. Помимо этого, из санкционного списка исключено АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина».

Ограничения в отношении указанных лиц были введены 28 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине. Тогда Федеральный совет Германии ввел санкции Европейского союза (ЕС) против России. В марте того же года существующий регламент был полностью пересмотрен.

В октябре 2024 года Швейцария решила не принимать в полном объеме 14-й пакет санкций Евросоюза против России, так как швейцарское законодательство на тот момент уже позволяло преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране.

В декабре 2024 года Евросоюз принял 15-й пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали 54 физических лица, более 30 компаний и 52 танкера, перевозящих нефть и зерно.